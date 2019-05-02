Опыт эстонского бренда Tatkraft в освоении новых рынков

Один из ведущих игроков на онлайн рынке аксессуаров для дома в Европе расширяет свою партнерскую сеть по всему миру. За 7 лет Tatkraft из стартапа превратился в компанию, обладающую ноу-хау в области электронной коммерции на самых конкурентных мировых площадках. Кроме того, Tatkraft приобрел богатый опыт в адаптации к местным рынкам и сейчас представлен в 21 стране.

Согласно eMarketer, мировой рынок электронной коммерции вырос на 23% за 2018 год и ожидается рост на 20% ежегодно до 2021 года (Источник: eMarketer)

Tatkraft расширяется, используя свои сильные стороны, и ищет локальных партнеров для представления бренда на крупнейших локальных онлайн площадках. На данный момент существует три успешных формата взаимодействия – франшиза, лицензия и дистрибьюция. B2B продажи изменяют свой формат в современной экономике, продажи одного продукта недостаточно, необходимо сопровождать продукт пакетом для успешного старта в онлайне – сильный бренд, четкое позиционирование на рынке, высококачественный фото и текстовый контент. Так же важно понимать, что любые проблемы с качеством приводят к остановке продаж в течение нескольких месяцев, качество при онлайн продажах должно быть безупречным.

Любой локальный рынок требует адаптации

Во-первых, компания неизбежно должна адаптировать свою бизнес-организацию (логистику, налоговый учет и отчетность, собрать и предоставить необходимые документы для начала работы на площадке). Наиболее экономичная с точки зрения временного и финансового ресурса стратегия – поиск локальных партнеров, которые уже умеют успешно решать вышеназванный круг проблем.

Один из наиболее важных налогов при международной торговле – налог на добавленную стоимость, который различается даже внутри Европы. Например, если эстонская компания экспортирует товары в Германию, хранит их на складе в Польше и доставляет клиенту в Австрию, калькуляция и отчетность достаточно сложная задача, даже без учета разных ставок для разных стран и продуктовых групп внутри Европы. Tatkraft имеет VAT регистрацию в 9 странах (в том числе в Польше, Германии, Испании, Австрии и Бельгии).

Во-вторых, хороший тестовый контент и реклама должны создаваться носителями языка и профессионалами в СЕО-оптимизации. Когда Tatkraft искал специалистов для немецкого, испанского, итальянского и немецкого рынков, он успешно применял два подхода – работал с экспатами в главном офисе в Таллине и с жителями этих стран удаленно. Сейчас Tatkraft имеет успешную технологию обучения носителей языка навыками успешной работы в онлайн (полный цикл обучения занимает 2 месяца), анализа локального рынка, запуска нового продукта - все эти технологии способствуют успеху новых партнеров.

Кроме того, во многих онлайн каналах очень сложно правильно отследить себестоимость продукта, из-за чего страдают многие стартапы. Tatkraft готов помогать партнерам избегать подобных ошибок и внести необходимые изменения в учетную систему.

По словам генерального директора Tatkraft AS Николая Барбанова, Tatkraft сейчас ищет 10-20 новых членов команды – глав направлений, специалистов в сфере онлайн продаж и работы с дистрибьюторами, специалистов в маркетинге, аналитике, закупке. Больше узнать о Tatkraft и вакансиях можно на сайте компании www.tatkraft.ee.