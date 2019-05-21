Работа в торговле? Почему бы и нет!

Хотите получить первый опыт работы, испытать себя летом и понять ценность самим заработанных денег? Вы предпочитаете работать рядом с домом или хотите чувствовать себя независимым в каком-либо курортном городе Эстонии? Вы не единственный - и поэтому каждое лето к коллективу Maxima Eesti присоединяется 350 молодых людей.

Сегодня компания Maxima действует на пяти рынках - в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Болгарии. За годы существования компания зарекомендовала себя как надежный и поддерживающий сотрудников работодатель. Компания Maxima Eesti OÜ, в которой работает около 4000 сотрудников, в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. Первый магазин Maxima был открыт в Эстонии, в Тарту, 27 мая 2004 года.

Компания Maxima Estonia предлагает молодым людям, которым уже исполнилось 15 лет, возможность найти новых знакомых, с пользой провести школьные каникулы, получить новые знания и заработать свои первые деньги. «Если вы до сих пор видели магазин Maxima и сферу торговли только с точки зрения покупателя, то, может, пришло время испытать себя и изучить кухню торгового сектора? Вы можете удивиться, но торговый сектор скрывает и логистику, и робототехнику, и финансовый мир, и маркетинг как психологию», - объясняет менеджер по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер.

Специальностей очень много, нужно только найти подходящую

Действительно, работа в торговле не ограничивается сидением за кассой или выставлением товаров на полки. Это больше, чем обслуживание клиентов за мясным прилавком или прилавком с салатами. Скорее, можно сказать, что это задача, которая требует навыков общения и позволяет усовершенствовать свой язык, стрессоустойчивости и, прежде всего, любви к работе. В то же время, есть рабочие места, где могут задействовать себя не очень общительные молодые люди. Одно можно сказать с уверенностью: если ты справился в торговле, то справишься в любой другой сфере.

«Сегодня в Maxima предлагается 15 разных должностей, где молодые люди могут пройти практику или испытать свои силы на первом месте работы. Хотите работать на складе, в зале, за прилавком или в кассе? Может быть, вы предпочитаете печь, упаковывать или общаться с людьми? Попробовать свои силы в центре логистики, в отделе маркетинга или в ИТ-отделе, способствуя более обновлению связанной с кассой самообслуживания программы? Выбор ограничивают только ваши способности, предпочтения и желания, - в Maxima никому не мешают развиваться. – Мы поддерживаем долгосрочные трудовые отношения. Приятно, когда кто-то, начинавший работать у нас, остался нам лояльным. Ведь он, сам поработав в магазине, перейдя на работу в офис может понять реальные проблемы и радости продавцов».

Все больше к команде Maxima присоединяется иностранных студентов, для которых это хороший способ сочетать лекции и работу. «Я бы хотела подбодрить тех, кто боится, что на недостаточном уровне владеет русским или эстонским языком, чтобы общаться с клиентами – приходите, и вскоре при помощи коллег вы улучшите свой разговорный язык. Англоязычные языке молодые люди могут работать на складе или в центрах логистики, а если у них есть с профобразование, то в офисе, где также можно испытать себя», - добавила менеджер по персоналу.

Компания предлагает также возможность построения карьеры внутри нее. «Maxima всесторонне поддерживает самообучение и развитие своих сотрудников. Мы регулярно организуем языковые курсы для наших сотрудников, при поддержке Кассы по безработице в разных уголках Эстонии работают языковые клубы. Также существует т.н. «школа директоров», в которой могут участвовать те сотрудники Maxima, которые хотят со временем занять место заведующего магазином», - объяснила Леа Кимбер.

Эстонцам же Maxima поможет подтянуть знание русского языка. «Владение русским языком чрезвычайно важно. Мы поощряем не только русскоязычных молодых людей изучать эстонский язык, но и наоборот, эстонцев заняться русским языком посредством погружения в языковую среду», - отметила менеджер по персоналу.

Maxima перенесет вас в другой конец Эстонии

В Maxima появляется все больше молодых людей, которые остаются в компании после практики или успешно совмещают работу и учебу. «Maxima работает почти 1500 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Поэтому мы можем сказать, что нас ценят молодые люди, любящие разнообразие, старающиеся испытать свои силы и внести свой вклад в настоящее и будущее отрасли торговли», - пояснила Леа Кимбер. Ведется тесное сотрудничество с различными профессиональными школами с целью поиска будущих сотрудников и практикантов.

Как уже было сказано, розничная сеть Maxima и этим летом примет на работу 350 молодых людей в возрасте 15-24 лет. Желающим попрактиковаться в языке, предложат работу вне их родного города, почему бы не в Ида-Вирумаа. Приятно отметить, что те, кто однажды уже работал Maxima, нередко возвращаются я. Более 100 молодых людей будут этим летом работать в Maxima уже третий год подряд.

«Возможность пойти и попрактиковаться в языке - как в эстонском, так и русском, - найти новых знакомых, провести свободное от работы время вне дома предлагается не каждый день. Действительно, Maxima покрывает расходы на проживание и питание для молодых людей, поэтому не упустите шанс и свяжитесь с нами», - добавила менеджер по персоналу.

«Не стоит бояться, что пропадут все каникулы – на работу можно прийти на несколько недель или месяц-два». Работают по графику, так что будет время и на отдых. Нам никогда не помешает помощь в летние месяцы, когда многие наши сотрудники отдыхают», - объяснила Леа Кимбер, добавив, что свое резюме следует отправить на cv@maxima.ee или позвонить по номеру 5556 6287. На первое собеседование можно прийти вместе с другом. Первое собеседование и первый опыт работу дадут представление о том, что происходит на рынке труда, и создадут прочный фундамент резюме.

СТОИТ ЗНАТЬ!

Как составить резюме и прийти на собеседование?

• Будьте внимательны и аккуратны при подготовке своего резюме - резюме создает первое впечатление о вас

• Отметьте мельчайшие детали, которые подчеркивают ваши сильные стороны

• Не стоит недооценивать то, что было сделано: в качестве опыта работы подходят волонтерство, практика, внешкольная деятельность

• Если есть, то укажите обязательно рекомендателей

• Не опаздывайте на собеседование

• Не бойтесь говорить о себе и спрашивать нас о вашей работе

Сегодня в сеть Maxima входит 80 магазинов по всей Эстонии и ежедневно их посещает более 170 000 человек.

Вы хотите попробовать свои силы в небольшом магазине или предпочитаете активную жизнь - вы можете сделать выбор, исходя из места нахождения магазина и размера коллектива. 79% сотрудников Maxima - женщины, а 21% - мужчины.

• По всей Эстонии есть 56 - X магазинов (до 25 сотрудников в коллективе)

• По всей Эстонии есть 21 - XX супермаркет (более 50 сотрудников в коллективе)

• По всей Эстонии есть 3 - XXX гипермаркета (в коллективе более 100 человек)