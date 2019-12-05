Возрастающее использование социальных роботов представляет новые угрозы

В то время как в мире все шире внедряются социальные роботы, которые помогают людям в различных делах, связанные с ними потенциальные риски безопасности не всегда продумываются, говорит Маргус Данил, руководитель группы центров обработки данных и решений безопасности Telia Eesti.

Маргус Данил, руководитель группы центров обработки данных и решений безопасности Telia Eesti

Социальные роботы по своей сути – это автономные роботы, которые взаимодействуют с людьми, соблюдая связанные с их ролью социальные правила и поведение. Например, они используются для обслуживания клиентов, для помощи пожилым и пр.

Ученые «Лаборатории Касперского», где создаются решения безопасности, недавно опубликовали отчет о текущем состоянии безопасности социальных роботов. В отчете предполагается, что роботов можно взломать, исходя из чего исследовались их потенциальные риски безопасности. В резюме были определены три потенциальных риска роботов: получение доступа в ограниченное помещение, получение конфиденциальной информации и убеждение человека выполнить опасные действия.

Исследователи провели три социально-технологических испытания, чтобы изучить вопрос, сможет ли взрослый человек выстоять против социального давления одного робота. Для этого использовался робот, на груди которого был установлен планшет для отображения различной информации и получения пользовательского ввода.

Как роботы повлияли на людей?

Первое испытание, или Следящий робот, включало размещение робота у входа в библиотеку, технологический инкубатор и Международный исследовательский институт микроэлектроники. Хотя сотрудникам этих учреждений были даны строгие инструкции никого не пускать в здание, выяснилось, что целых 40% людей впустили роботов в безопасную зону.

В ходе испытания Роботы добывают конфиденциальную информацию проанализировали способность робота собирать данные в ходе дружеских бесед. Участники оставались наедине с роботом в течение 15 минут, и почти все участники выдали данные со скоростью одна составная информации в минуту.

Третье испытание, или Роботы убеждают людей действовать, включало робота в качестве руководителя человеческой работой, при этом исследователи сосредоточились на связанной с техникой безопасности деятельности. Робот предоставил людям список действий, которые они должны были выполнить. Помимо прочего, робот хотел, чтобы человек показал ему содержимое запечатанного конверта и вставил USB-накопитель в компьютер. В ходе наблюдения исследователи выяснили, что все без исключения участники вставили накопитель в компьютер по запросу робота, тогда как только один участник отказался показать роботу содержимое запечатанного конверта.

Общий вывод из исследования состоял в том, что в подобных случаях люди обычно не принимают во внимание риски безопасности и думают, что робот доброжелателен и заслуживает доверия. Это впечатление усиливается благодаря дружелюбному и скромному внешнему виду робота.

Оригинальную статью на эту же тему можно прочитать ЗДЕСЬ.