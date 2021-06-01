Сакуский пивзавод использует для блоков пива 100% переработанный пластик

Первые блоки со знаком, указывающим на вторичное использование, поступят в магазины Эстонии в первой половине июня. Фото: Andres Raudjalg

Блок на шесть банок в упаковке из 100% переработанного пластика, зеленая энергия, повторное использование тепла и экологичные гибриды – это лишь некоторые примеры шагов, которые Сакуский пивоваренный завод уже предпринял для сокращения своего экологического следа. Еще четыре года назад старейший непрерывно действующий пивоваренный завод Эстонии поставил перед собой амбициозную цель – к 2030 году добиться нулевых выбросов углерода. Чтобы достигнуть этой цели, предстоит еще многое сделать, но уже к сегодняшнему дню выбросы СО2 сократились более чем на 820 тонн.

Именно в эти знаковые для Сакуского пивоваренного завода дни первые банки пива упаковываются в новые, изготовленные из 100% переработанного пластика, блоки на шесть банок. В первую очередь упаковку, для изготовления которой не используется ни одного грамма нового пластика, получат самые известные и самые популярные напитки Сакуского пивоваренного завода: Saku Originaal, Saku Kuld и Karl Friedrich.

«Самый заметный экологический след нашей продукции – именно упаковка. Прежде всего, это, конечно, бутылки и банки, но и мультипаки», – сказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс. «Если говорить о самих бутылках и банках, то Эстония является одной из самых образцовых стран в мире, поскольку более 90 процентов всех выходящих с нашего завода упаковок через систему залоговой тары возвращается на переработку. Но мы хотели сделать шаг вперед и в отношении упаковки бутылок и банок, поэтому мы решили заменить пленку, удерживающую мультипаки, полностью переработанной пленкой».

Первые блоки со знаком, указывающим на вторичное использование, поступят в магазины Эстонии в первой половине июня. «К Иванову дню новые блоки должны быть доступны уже по всей Эстонии», – отметил Хярмс. Он также добавил, что на первом этапе новую оболочку получат почти 80% пива Saku, упаковка всего ассортимента в новую пленку начнется со второй половины года.

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Что есть что? • Saku Originaal, Saku Kuld и Karl Friedrich – six-pack с использованием 100-процентно переработанной пленки • Во второй половине года Сакуский пивоваренный завод начнет переводить всю мультиупаковку на новую упаковку • Экологический след сырья для обычной пленки, которой оборачивается один six-pack – 34,2 грамма СО2 • Экологический след сырья для переработанной пленки, которой оборачивается один six-pack – 0,3 грамма СО2

Шаг к большой цели

Однако упаковка, ее максимальная переработка и тем самым последовательное снижение воздействия на окружающую среду – это лишь один из шагов, предпринятых Сакуским пивоваренным заводом в последние годы на этом пути, основная стратегия которого – «Вместе двигаться к нулю».

«„Нолей“, к которым движется завод, всего четыре, и все они являются целями на 2030 год. Первая и, несомненно, самая амбициозная цель – это достижение к 2030 году нулевых выбросов углерода в процессе производства», – рассказал Яан Хярмс. «Наряду с этим второй „ноль“, который напрямую влияет на окружающую среду, связан с потреблением воды. Понятно, что самый большой ресурс производителя напитков – это вода, и здесь наша цель – впустую тратить ноль литров воды в процессе производства. Но не менее важны и два других „ноля“: безопасная рабочая среда без несчастных случаев и предотвращение безответственного употребления алкоголя».

За последние шесть лет Сакуский пивоваренный завод сократил выбросы CO2 при производстве на 20 процентов – в абсолютном выражении это означает на 821 тонну меньше углекислого газа. «К примеру, с 2016 года все электричество, которое мы используем, поступает из возобновляемых источников, уже много лет наши сотрудники передвигаются на экологически чистых гибридах, а этой весной мы перешли на новое поколение гибридов Toyota», – перечисляет Хярмс. Кроме того, мы контролируем соблюдение принципов устойчивого развития нашими поставщиками – как производителями сырья для пивоварения, так и каналами сбыта.

В течение многих лет автомобили сотрудников Saku были экологически чистыми гибридами, весной этого года они перешли на автомобили нового поколения. Фото: Andres Raudjalg

Одним из крупнейших шагов за последние годы, как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения воздействия на окружающую среду, стали инвестиции, сделанные в конце 2019 года при поддержке Центра экологических инвестиций в повторное использование тепла при пивоварении. Благодаря этим инвестициям в размере более одного миллиона евро было достигнуто снижение энергопотребления на десять процентов – это означает, что по сравнению с предыдущим годом было сэкономлено такое количество тепла, которого хватило бы на покрытие годовых затрат отопление 8-10 пятиэтажных домов.

По словам Яана Хярмса, такие знаковые и заметные шаги являются своеобразными вехами, которые облегчают достижение поставленных климатических целей, но первостепенным является осмысленное продвижение к этим целям. «Мониторинг выбросов СО2, открытость новым технологиям, четко выстроенная стратегия и измеримые цели являются ключом на пути, который мы преодолеваем в направлении чистой природы и зеленого будущего».

Подставили плечо вакцинации, оказали поддержку спасателям

Член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс и Аркади Попов Фото: Andres Raudjalg

Наряду с шагами, которые предпринимаются на производстве, и повседневной деятельностью, направленной на заботу об окружающей среде, ответственность для Сакуского пивоваренного завода также означает вклад в местное сообщество и общество в целом. И, конечно же, самым эффективным для производителя напитков способом, то есть предоставляя напитки тем, кто в них больше всего нуждается.

«Наше последнее и, несомненно, самое крупное сотрудничество состоялось с Ляэне-Таллиннской центральной больницей и Культурным центром Kaja, где в понедельник, 18 мая, был открыт один из двух таллиннских центров вакцинации. Организаторы подсчитали, что весной и летом там вакцинируются до 150 000 человек, и, поскольку после вакцинации людям приходится проводить еще четверть часа под наблюдением врача, мы со своей стороны передадим центру Kaja до 150 000 бутылок освежающей минеральной воды Vichy», – сказал Яан Хярмс.

Также недавно состоялось сотрудничество Сакуского пивоваренного завода с зонтичной организацией добровольных спасателей Päästeliit. «Мы уже несколько лет сотрудничаем с нашей сакуской командой спасателей-добровольцев, но начиная с этой весны мы стали поддерживать водой и других замечательных эстонских мужчин и женщин, которые тратят свое свободное время на то, чтобы помочь попавшим в беду на море, потушить лесной пожар, горящую прошлогоднюю траву и тому подобное», – описывает Хярмс.

В минувшем году, когда в мире бушевал коронавирус, Сакуский пивоваренный завод снабжал водой и работников первой линии: медицинских работников столичных больниц, полицейских и спасателей. Кроме того, он уже не первый год является партнером Пищевого банка и Сил обороны – своими безалкогольными напитками Сакуский пивзавод создает для военных в далеких и жарких зарубежных миссиях ощущение дома.

Безалкогольное пиво и сидр

Поскольку одна из основных задач Сакуского пивоваренного завода в области устойчивого развития – продвижение ответственного потребления алкоголя, в последние годы развитие в этом направлении было сумасшедшим. Наверное, многие еще помнят, что не так давно на полках магазинов в лучшем случае можно было найти пару-тройку сортов безалкогольного пива. «Всего три или четыре года назад и наш ассортимент включал два разных безалкогольных пива, но потом мы сознательно начали расширять ассортимент, и сегодня видов безалкогольного пива и сидров разных вкусов стало в семь раз больше, то есть целых 14 – что-нибудь по вкусу найдет себе каждый», – добавил Хярмс.

По словам Яана Хярмса, потребление безалкогольного пива в Эстонии в последние годы значительно, то есть более чем в 2,6 раза, возросло и образует уже существенную долю всего отечественного пивного рынка. «Уже сейчас доля безалкогольного пива составляет примерно пять процентов от всего рынка, в летние месяцы она достигает даже десяти процентов, что в разы больше, чем, например, доля крафтового пива, получающего очень много внимания от средств массовой информации. И мы здесь, в Саку, тоже не собираемся останавливаться на достигнутом, а будем удивлять жителей Эстонии все новыми и интересными вкусами», – пообещал Хярмс.