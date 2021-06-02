За 16 лет организация Eesti Pandipakend выпустила в оборот почти 4,3 миллиарда упаковок.

Организация Eesti Pandipakend, отмечающая в мае свое 16-летие, собрала и переработала в прошлом году более 266 миллионов единиц одноразовой залоговой тары. В общей сложности организация собрала около 4,3 миллиарда единиц одноразовой и многоразовых залоговой тары и сделала эстонскую систему сбора и обработки залоговой тары историей глобального успеха.

«Несмотря на ограничения и отмену крупных мероприятий вследствие пандемии, прошлый год был для нас лучшим за всю историю. Причиной этого можно считать свободное время, появившиеся у людей после введения особого положения. Люди начали убираться в банях, на дачах, в гаражах, и появилась тара еще с суммой залога, которая до этого валялась где-нибудь в дальнем углу», – отметил Каупо Карба, исполнительный директор Eesti Pandipakend OÜ.

Несомненно, тот факт, что в прошлом году более девяти из десяти бутылок или жестяных банок, проданных в Эстонии, были собраны и переработаны, свидетельствует о положительном воздействии на окружающую среду. Объем рециклинга залоговой тары, размещенной на рынке компаниями, организация Eesti Pandipakend выполнила в следующем объеме: пластиковая тара 90%, металлическая тара 95% и стеклянная тара 86%. Кстати, в прошлом больше всего залоговой тары вернули жители Хийумаа и Ляэне-Вирумаа – 240 и 239 единиц тары на жителя уезда соответственно.

Кроме того, в прошлом году жители Эстонии рекордное количество раз нажали «кнопку культуры» автоматов по приему тары, или фандоматов, благодаря чему через Благотворительный фонд Aitan Lapsi дети посетили рекордное количество культурных мероприятий – пожертвования были сделаны 143 742 раза, на общую сумму более 185 000 евро! На сегодняшний день благодаря фонду Aitan Lapsi, основанному в 2011 году, более чем 163 000 детей посетили театральные, музыкальные, литературные, спортивные и художественные мероприятия.

Что получают из использованной жестяной банки и пластиковой бутылки? Использованная пластиковая бутылка в результате переработки обычно становится новой бутылкой, но из нее может быть изготовлена коробкой для салата и, в редких случаях, текстильный материал. Например, для изготовления одной футболки нужно семь пластиковых бутылок. Переработка жестяной банки экономит до 95% энергии по сравнению с банкой, сделанной из первичного сырья!

Организация Eesti Pandipakend консультирует страны Европы, Азии и Африки

«Богатство маленькой Эстонии - это чистая природа, для сохранения которой мы много сделали. Часто спрашивают, как маленькая страна добилась таких успехов? – говорит Карба. – К нам обратились за советом по созданию системы залоговой тары, цепи переработки тары и ее внедрению из десятков стран, таких как Мальта, Косово и Грузия, а также Англия, Япония, ЮАР и Южной Кореи. Плюсы и минусы эстонского рынка заключаются, конечно же, в его небольших размерах – особого эффекта объема нет, но в то же время инновации можно быстро внедрить и протестировать».

Несмотря на 16 лет успешной работы, система, которая мотивировала бы людей сдавать тару путем добавления ее стоимости к цене напитка, является относительно новым явлением в Европе. В странах Северной Европы она используется в течение последних 26 лет, в зависимости от страны, но есть также много стран, где все еще ищутся возможности для эффективного сбора тары из-под напитков. Как и Эстония, сегодня в Европе тару собирают еще девять стран: Норвегия, Исландия, Дания, Нидерланды, Германия, Швеция, Финляндия, Литва и Хорватия. У них одна цель, но подход и история залоговой системы разные.

Залоговая система начиналась с молокоприемных пунктов!

В Эстонии началом залоговой системы можно считать систему сбора молока, когда в 1960–1980 гг. бидоны с молоком размещались на молокоприемных пунктах на обочине дороги, откуда молоковоз по утрам забирал молоко. Стеклянную тару в советское время и уже после восстановления независимости можно сдать в пункт приема тары, использовать повторно или просто выбросить. Однако ситуация не нравилась Виллу Рейльяну, который на тот момент был министром окружающей среды. В 2004 году он сказал Eesti Päevaleht: «Эта так называемая неофициальная система купли-продажи требует государственного вмешательства. Пунктов приема тары и контейнеров для тары недостаточно. Негигиеничные пункты приема уменьшают желание людей возвращать тару».

Однако пустая стеклянная бутылка и банка – это ценный материал, который можно утилизировать, не тратя при этом природные ресурсы. Старые стеклянные бутылки можно превратить в новые, если их измельчить и растопить при 1200 °С. Зато выброшенная стеклянная тара не разлагается и может травмировать людей и животных. Выброшенные куски пластика птицы и животные ошибочно считают пищей и едят их. Сегодня из пластиковых бутылок по принципу циркулярной экономики производят пластиковые хлопья, из которых производят заготовку новой пластиковой бутылки. И этот цикл может быть повторен неоднократно.

Стеклянную бутылку можно использовать бессчетное количество раз - одноразовая стеклянная бутылка переплавляется в новую стеклянную банку и бутылку. Многоразовая бутылка тщательно моется и снова наполняется напитком.

Новый Закон о таре реорганизовал существующую систему

Итак, ради сохранения чистоты природы нужно было найти решение! С этой целью в 2005 году три ассоциации производителей и импортеров напитков и Союз торговцев учредили организацию по переработке отходов Eesti Pandipakend. Новый Закон об таре, вступивший в силу в 2005 году, создал новую и более четкую систему возврата тары, а также ввел залог для набирающей популярность металлической, стеклянной и пластиковой тары.

Однако сходя из Закона о таре залог не был введен на упаковку от пищевых продуктов, поскольку прием банок из-под продуктов повысил бы гигиенические риски в пунктах приема тары, ведь многие фандоматы расположены в магазинах. Если тара из-под напитков относительно чистая, то упаковку от пищевых продуктов необходимо очистить от остатков пищи, но не все это делают. Упаковку от пищевых продуктов, включая стеклянные банки, можно направить на переработку, выбросив ее в контейнер для тары или воспользовавшись «услугой желтого пакета».

Так как суп из банок и варенье чаще всего едят дома, их банки удобно выбросить в контейнер для упаковки. Однако напитки чаще выпиваются на улице, и поэтому тара с большей вероятностью будет выброшена на природе или в бытовой мусор, который не перерабатывается. Залог, добавленный к стоимости напитка, заставляет потребителей задуматься о том, что, если тара не будет переработана, ресурсы будут потрачены впустую, а выплаченные деньги будут потеряны. Сегодня в Эстонии 90% проданной залоговой тары перерабатывается экологически безопасным способом, но эта цифра может быть еще больше!

Один ключ к успеху: залоговая сумма должна быть достаточно мотивирующей!

Залог в размере 10 центов за единицу тары мотивирует возвращать залоговую тару. А благодаря привычке выбрасывать банки из-под супа и бутылки из-под крепкого алкоголя в контейнеры для упаковки, туда же попадает и упаковка, привезенная в Эстонию из-за границы. Достойна похвалы инициатива сети магазинов Prisma, фандоматы которой принимают бесплатно привезенную из-за границы металлическую и пластиковую тару, не имеющую эстонского залогового знака, направляя ее при помощи Eesti Pandipakend в переработку.

Один из ключей к успеху –- это, безусловно, стабильный уровень переработки залоговой тары, который в настоящее время колеблется в пределах 85-95% в зависимости от года. С этой целью были вложены большие средства в экологическое просвещение путем обучения детей из детских садов и школьников, ознакомления их с центром переработки залоговой тары и демонстрации пути, который проходит собранная тара с момента, когда ее принесли в пункт приема тары. За прошедшие годы занятия по экологическому образованию посетило 22 000 детей. Это долгая работа, но подрастающее поколение уже, в свою очередь, учит родителей, бабушек и дедушек. Некоторые партнеры Eesti Pandipakend говорят, что после посещения всем классом сортировочной станции дети заставили их начать сортировать отходы.

Весной 2019 года организация Eesti Pandipakend представила на рынке многоразовую залоговую емкость, чтобы помочь организаторам мероприятий и фестивалей избежать использования одноразовых стаканчиков и одноразовой посуды, на изготовление которых тратится много ресурсов. Залоговая емкость работает по принципу залоговой системы, когда к цене напитка или еды добавляется залог за стаканчик или тарелку, и после их возврата посетитель мероприятия получит залог в полном объеме. Использованную посуду Eesti Pandipakend моет при температуре 80 ° C, чтобы ее можно было использовать повторно и без вреда для окружающей среды.

https://eestipandipakend.ee/