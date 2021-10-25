Telia Digital Hub вновь соберет технологических визионеров

Digital Hub Фото: Telia Eesti

В этом году одной из важных тем крупнейшей в Эстонии конференции подигитализации Digital Hub будет 5G. 10 ноября, в день проведения конференции, исполнится ровно год с момента запуска 5G в Эстонии. Мы также обсудим будущее эстонского цифрового общества, поговорим о технологических трендах и тенденциях в сфере ИТ.

Конференция по дигитализации Digital Hub, организованная Telia в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций, пройдет 10 ноября в Котле культуры уже во второй раз. Среди докладчиков будут авторитетные визионеры дигитализации из Европы и ведущие лидеры мнений Эстонии, которые расскажут о будущих направленияхдигитализации и поделятся новыми идеями и последней информацией о технологическом ландшафте. Обширная программа конференции включает около 50 обсуждений и выступлений.

Андрес Сутт, министр предпринимательства и информационных технологий подчеркивает, что дигитальное общество будущего Эстонии полно цифровой мощи. «Это означает, что мы пользуемся преимуществами постоянно развивающихся цифровых технологий, что дает хорошую основу для создания и тестирования инновационныех решений, чтобы далее уже вывести их в мир. Однако это может быть сделано только в сотрудничестве. Конференция Digital Hub объединяет все эстонское ИТ-сообщество как из частного, так и из государственного секторов, и я рад, что мы можем объединить наши силы, поделиться опытом, и обсудить, что государство может сделать для поощрения инноваций и как мы можем наилучшим образом использовать новые технологии для развития нашегоцифрового государства».

5G раздвигает границы

Согласно различным прогнозам, 5G станет самой быстрорастущей и влиятельной на сегодняшний день технологией, которая, вероятно, в течение следующих десяти летнастолько изменит нашу повседневную жизнь, что нам сейчас трудно это себе представить.

Технология 5G во многих отношениях превосходит своего предшественника, 4G, предлагая до десяти раз более высокую скорость соединения, до десяти раз меньшую задержку, до 100 раз больше обслуживаемых устройств IoT и до 90% меньше энергопотребления.

Тему откроет Эллисон Киркби, президент и исполнительный директор Telia Company. «Технология 5G – это фундамент для следующего цифрового скачка, все дальше и дальше расширяющего технологические границы», – сказала Киркби. – «Это большой шаг вперед, который изменит наши нынешние знания об инновациях и творчестве. Благодаря 5G мы, как предприятия, государственные учреждения и общество в целом, получаем совершенно новый цифровой опыт».

Цифровое будущее приносит изменения как в экономику, так и в человеческие отношения

Один из главных гостей конференции – журналист, писатель и визионер в области цифровых технологий Андреас Экстрём, который рассказывает о развитии и ситуации в обществе путем цифровых изменений. В своем выступлении Экстрём углубляется в то, какие ключевые вопросы для нашего цифрового будущего следует обсуждать и что принесет цифровое будущее в контексте экономики, человеческих отношений и гражданственности.

Еще один интересный основной докладчик – врач-инженер Дерек О’Кифф, который рассказывает о дигитализации медицинского сектора. «Рост дигитализации в этой сфере ускорился только в прошлом году, во многом из-за распространения COVID-19», – заметил О’Кифф, который считает, что сейчас мы достигли уникального этапа в сфере здравоохранения. – «Мы можем периодически дистанционно контролировать физиологические параметры наших пациентов и на основе этих больших наборов данных использовать искусственный интеллект для создания обзоров на базе конкретных случаев, чтобы улучшить результаты лечения пациентов», – сказал О’Кифф.

Обсуждение ИТ сосредоточено на проблеме устаревшего программного обеспечения

В рамках мероприятия также состоится панельная дискуссия Клуба ИТ-руководителей,которую модерирует ИТ-эксперт Энн Саар. Тема этого обсуждения – IT Legacy, то есть проблема устаревшего ПО. Обсуждение сосредоточено на том, что делать с устаревшим программным обеспечением, на котором когда-то были построены ИТ-решенияпредприятия, но которое больше напрямую не используется. Можно ли избавиться от него максимально безопасно? Какие риски с этим связаны?

В экспо-зоне мероприятия присутствуют ведущие технологические предприятия, которые представят свои новейшие решения. Хакер-резидент zone.ee Пеэтер Марвет вGuru Bar поделится с предприятиями полезной информацией.

На мероприятии будет обеспечено соответствие всем действующим правилам безопасности.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия в Telia Digital Hubможно здесь.