IPO банка Nubank: самое многообещающее предложение по акциям ожидается в ближайшие дни!
Первичное размещение акций (IPO) банка Nubank, одно из крупнейших IPO этого года, пройдет 8 декабря на бирже NYSE, как сообщается в блоге предприятия. Ходатайства уже принимаются. Ценность Nubank на предстоящем IPO может достичь 40 миллиардов долларов, и в настоящее время она составляет 30 миллиардов долларов.
Такие прогнозы вполне оправданы, поскольку Nubank продолжает расширять свою деятельность в Латинской Америке и дополнять ассортимент своей продукции. Этот бразильский необанк уже приобрел шесть предприятий в сфере ИТ. Последним приобретением стал стартап Olivia, предлагающий виртуального ассистента для планирования затрат на основе искусственного интеллекта.
По словам основателя и генерального директора Nubank Давида Велеса Озорну, компания вместе с квалифицированной командой стартапа Olivia и собственной инфраструктурой необанка может предложить клиентам адаптированные решения, которые наилучшим образом будут соответствовать их потребностям. «В настоящее время Nubank возглавляет бум латиноамериканских банков. На фоне феноменального роста финансово-технологического сектора регион выделяется с точки зрения инвестиций, производимых в этот сектор».
С 2016 года объем инвестиций в сектор ежегодно увеличивается вдвое: В 2021 году этот показатель уже превысил прошлогодний уровень на 4,7 миллиарда долларов. Причиной является текущее незначительное использование банков, высокие процентные ставки, поддерживающие правительственные постановления, и пандемия COVID-19, ускорившая процесс дигитализации.
Что такое Nubank?
Банк Nu был создан для разработки онлайн-платформ, предлагающих распространенные финансовые услуги пользователям в Латинской Америке. Правление возглавляет генеральный директор Давид Велес Озорну, который участвует в работе компании с момента ее основания. Деятельность Nubank включает, например, кредитные карты, возможности мобильных платежей, сберегательные счета, инвестиционные возможности, кредиты и страхование.
На графике показан пример роста рынка, который Nubank смог обеспечить за один год (в 2018–2019 гг.)
Nubank планирует привлечь 2,6 миллиарда с помощью предстоящего IPO
Маржа банковского сектора в Латинской Америке также превышает маржу в Европе и Северной Америке. Например, маржа капитала двух крупнейших банков Бразилии, Itaú и Bradesco, составляет около 20%. В случае банков США эта цифра обычно вдвое меньше, в то время как в Европе она составляет около 6%.
Благодаря предстоящему IPO Nubank планирует привлечь 2,6 миллиарда долларов и может обогнать крупнейший банк Бразилии Itaú Unibanco по уровню капитализации и стать лидером не только среди нового поколения ведущих латиноамериканских банков, но и ведущим глобальным игроком.
Не упустите хорошую возможность!
Чтобы не пропустить это многообещающее IPO, необходимо немедленно пополнить счет. Если вы еще не являетесь клиентом Freedom Finance, вам просто необходимо открыть счет. Минимальная сумма ходатайства – 2000 долларов.