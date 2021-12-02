IPO банка Nubank: самое многообещающее предложение по акциям ожидается в ближайшие дни!

Первичное размещение акций (IPO) банка Nubank, одно из крупнейших IPO этого года, пройдет 8 декабря на бирже NYSE, как сообщается в блоге предприятия. Ходатайства уже принимаются. Ценность Nubank на предстоящем IPO может достичь 40 миллиардов долларов, и в настоящее время она составляет 30 миллиардов долларов.

Такие прогнозы вполне оправданы, поскольку Nubank продолжает расширять свою деятельность в Латинской Америке и дополнять ассортимент своей продукции. Этот бразильский необанк уже приобрел шесть предприятий в сфере ИТ. Последним приобретением стал стартап Olivia, предлагающий виртуального ассистента для планирования затрат на основе искусственного интеллекта.

По словам основателя и генерального директора Nubank Давида Велеса Озорну, компания вместе с квалифицированной командой стартапа Olivia и собственной инфраструктурой необанка может предложить клиентам адаптированные решения, которые наилучшим образом будут соответствовать их потребностям. «В настоящее время Nubank возглавляет бум латиноамериканских банков. На фоне феноменального роста финансово-технологического сектора регион выделяется с точки зрения инвестиций, производимых в этот сектор».

С 2016 года объем инвестиций в сектор ежегодно увеличивается вдвое: В 2021 году этот показатель уже превысил прошлогодний уровень на 4,7 миллиарда долларов. Причиной является текущее незначительное использование банков, высокие процентные ставки, поддерживающие правительственные постановления, и пандемия COVID-19, ускорившая процесс дигитализации.

Что такое Nubank? Банк Nu был создан для разработки онлайн-платформ, предлагающих распространенные финансовые услуги пользователям в Латинской Америке. Правление возглавляет генеральный директор Давид Велес Озорну, который участвует в работе компании с момента ее основания. Деятельность Nubank включает, например, кредитные карты, возможности мобильных платежей, сберегательные счета, инвестиционные возможности, кредиты и страхование.

На графике показан пример роста рынка, который Nubank смог обеспечить за один год (в 2018–2019 гг.)

Nubank планирует привлечь 2,6 миллиарда с помощью предстоящего IPO

Маржа банковского сектора в Латинской Америке также превышает маржу в Европе и Северной Америке. Например, маржа капитала двух крупнейших банков Бразилии, Itaú и Bradesco, составляет около 20%. В случае банков США эта цифра обычно вдвое меньше, в то время как в Европе она составляет около 6%.

Благодаря предстоящему IPO Nubank планирует привлечь 2,6 миллиарда долларов и может обогнать крупнейший банк Бразилии Itaú Unibanco по уровню капитализации и стать лидером не только среди нового поколения ведущих латиноамериканских банков, но и ведущим глобальным игроком.