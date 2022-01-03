Компания Akukon улучшает качество жизни людей, предлагая решения для устранения чрезмерного шума и вибрации как в помещениях, так и в среде обитания

Чрезмерный шум и вибрация дома или на рабочем месте мешают повседневной жизни и эффективной работе, а также вредны для нашего здоровья. К счастью, с помощью продуманных и эффективных решений можно построить свободные от шума здания и территории, а также улучшить акустику в уже имеющихся помещениях.

«Шум окружающей среды вокруг нас постоянно растет, при этом большая часть шума вызвана дорожным движением и промышленными предприятиями.

Транспортный шум является одним из наиболее важных источников шума от окружающей среды в густонаселенном районе и считается одним из наиболее раздражающих факторов, влияющих на здоровье и поведение человека. Установка различного технического оборудования также влияет на качество отдыха людей и их продуктивность», – утверждает Ингрид Леэмет, член правления эстонско-финской компании Akukon Eesti OÜ, объединяющей лучших экспертов в области проектирования акустики и шумоподавления.

Наше сотрудничество с Akukon ведется таким образом, что мы сначала мы ведем учет проблемных мест, могущих стать проблемными с точки зрения акустики, их местонахождения и проблемности, а затем Akukon выполняет необходимые измерения. Затем их специалисты помогают сделать оптимальный выбор среди различных вариантов решения. Рекомендую воспользоваться услугами Akukon всем, кому нужна профессиональная компетенция в решении различных задач в области акустики. Тынис Тарбе уполномоченный архитектор 7 категории

Компания Akukon известна в Эстонии как специализирующаяся на оценке шума от окружающей среды и составлении карт шума и проектов по уменьшению шумового загрязнения окружающей среды. Компания создала первую стратегическую шумовую карту города Таллинна, шумовые карты для семи местных самоуправлений и множества планировок, а также измерения уровня шума при дорожном движении, на военных объектах и в автомобильных тематических парках. Однако цель Akukon – не просто проводить измерения, а предлагать конкретные решения для улучшения условий жизни и труда.

Для оценки шума от окружающей среды обычно используются расчеты, а уровни шума в окружающей среде определяются с помощью расчетного метода. Результаты измерения шума напрямую зависят от условий измерения и не позволяют прогнозировать шум. Расчетную модель можно использовать для оценки распространения шума за пределы точек измерения. Расчет может охватывать значительно большую площадь за разумный промежуток времени, обеспечивая точные и надежные результаты по сравнению с одними только измерениями. Преимущество этого метода заключается в том, что при распространении шума учитываются средние годовые погодные условия и средняя частота дорожного движения или другие показатели. На основе инвентаризации источников шума мы получаем обзор уровней шума, на основании которого при необходимости принимаются различные меры по снижению шума. С помощью специального программного обеспечения для расчета шума очень легко проверить осуществимость различных решений по снижению шума и их влияние на защищаемые объекты.

У строительной компании 1Partner Ehitus сформировалось долгосрочное сотрудничество с компанией Akukon. Akukon Estonia консультирует в период строительства и часто участвует в команде по проектированию в качестве специалиста в своей области. Мы пользовались их услугами как в работах, выполняемых для клиентов, для решения наилучших из возможных решений, так и в наших собственных проектах развития, чтобы найти оптимальные решения. Сейчас ведется сотрудничество по проекту развития, находящемуся в Таллинне по адресу ул. Мадара, 1, где компания Akukon разрабатывает решения в связи со звукоизоляцией окон, дверей и фасада. Мы довольны их обслуживанием и рекомендуем пользоваться услугами Akukon девелоперским и строительным компаниям, цель которых – предоставить заказчикам наилучшие услуги. Юллар Хинно 1Partner Ehitus

Одной из эффективных мер по снижению шума является планирование. Продуманное планирование – это одно из самых эффективных средств по борьбе с высоким уровнем шума. С помощью планирования землепользования можно ограничить пользование новыми зонами с высоким уровнем шума для чувствительных к шуму видов деятельности, ограничить установку новых источников шума исходя из имеющегося приоритета землепользования и способствовать концентрации шумных видов деятельности для сохранения зон с низким уровнем шума.

Помимо этого, Akukon Eesti OÜ также занимается акустикой и строительной акустикой для небольших и специальных помещений. Второй член правления компании, старший консультант Дмитрий Тишко, объясняет, что под акустикой помещения понимается, например, акустика концертных залов, кинотеатров и презентационных залов, которые обеспечивают надлежащее поведение звука в помещении. Строительная акустика же изучает передачу звука между различными помещениями через смежные строительные конструкции, то есть, от этого зависит, насколько хороша звукоизоляция всего объекта.

Мы начали сотрудничество с Akukon в сентябре 2017 года при составлении проекта участка 77,7–88,7 км международной трассы E67. Для работы на стадии проектирования были проведены исследования уровня вибрации и шума, и в результате исследования была составлена детальная модель распространения шума и вибрации с предельными значениями и рекомендациями по созданию перспективных решений. Приятно удивило то, что работы были выполнены раньше запланированного срока! Вклад Akukon в завершение работы был и остается чрезвычайно высоким, а рекомендации, ориентированные на инновации, являются причиной того, что сотрудничество продолжается и по сей день. Пример новаторского подхода – современные меры по снижению шума и вибрации легких рельсовых дорог в городах. Akukon Eesti – это компания, которая помогала консультировать по вопросам создания инженерных решений и составления исследований шума и вибрации всех, кто участвует в планировании и проектировании городского пространства и инфраструктуры. Яанус Лаанес Tuulekaru OÜ

«Мы выполняем как масштабные, так и небольшие проекты. Например, если малое предприятие желает улучшить акустику открытого офиса или помещения для совещаний, мы выполняем соответствующие измерения или экспертизу, оцениваем имеющуюся ситуацию и в соответствии с пожеланиями или возможностями заказчика предлагаем меры по наиболее эффективному улучшению ситуации, – поясняет Тишко. – Мы также постоянно работаем над крупными международными проектами, такими как новые театры, дома культуры, оперные или концертные залы. Как правило, крупные проекты охватывают все области акустики на разных этапах, от оценки шума и вибрации окружающей среды, проектирования звукоизоляции и акустики помещения до окончательных контрольных измерений на готовом объекте. Для нас такие проекты начинаются с предпроектной стадии и длятся до момента передачи объекта конечному пользователю. Поскольку наш эстонский офис относительно невелик, чтобы самостоятельно заниматься несколькими масштабными проектами, мы выполняем их вместе с другими нашими международными офисами в Финляндии, Латвии, Литве, России, Иерусалиме или Грузии».

Основными направлениями деятельности отдела акустики зданий Akukon являются проектирование и оценка строительных конструкций, измерение звукоизоляции между помещениями и решение возможных проблем с шумом и вибрацией как в старых, так и в новых зданиях. «Все новые объекты должны соответствовать определенным требованиям к звукоизоляции. Если здание изначально было спроектировано и построено правильно, это обычно не является проблемой, но, если при проектировании не учтены требования или показатели звукоизоляции спроектированных конструкций ошибочны, велики шансы того, что разработчик в будущем будет получать жалобы от собственников квартир или пользователей офисных помещений. После постройки и ввода в эксплуатацию здания, несомненно, будет более затратно и сложно исправить ситуацию», – утверждает Тишко.

Специалисты по акустике Akukon помогают компании Remet-Ehitus предотвратить возможные проблемы еще до начала строительных работ, а на более поздних этапах они проверяют наиболее критические с точки зрения акустики места с помощью измерений звукоизоляции, что значительно снижает вероятность проблем с акустикой после готовности объекта. Я очень доволен этими работами, консультациями и контрольными измерениями. поскольку конечным результатом является не только протокол измерений, но и четкое понимание того, что конкретно означают полученные результаты, и как при необходимости можно еще улучшить имеющуюся ситуацию. Я определенно хочу продолжать использовать знания и услуги Akukon и рекомендую компанию другим застройщикам в жилом секторе. Александр Шаманин Remet-Ehituse OÜ

Поэтому всегда необходимо проверять соответствие нового здания с точки зрения акустики в ходе проектирования или перед началом строительных работ. Тишко добавляет, что иногда только один узел в большом здании строится неправильно – и это уже делает акустические условия неприемлемыми, а создаваемый шум воздуха или шагов выходит за рамки нормы. Бывают ситуации, когда экспертиза проекта помогает клиенту сэкономить деньги или даже заработать больше, например, когда экспертиза обнаруживает, что конструкции имеют слишком большие габариты, а звукоизоляция между комнатами или фасадом выше требуемого значения. На этом этапе застройщик может решить, строить ли в соответствии с минимальными требованиями и менять ли типы проектируемых конструкций – или же строить в соответствии с проектом и продавать помещения более высокого качества по более высокой цене.

Эксперт помогает клиенту сэкономить деньги

Еще лет десять назад было не так уж много шумоизоляционных и звукопоглощающих материалов, которые на сегодняшний день используются очень эффективно. «Прежде основными инструментами были кирпич, гипсокартон и минеральная вата, а теперь на строительном рынке ежегодно появляются новые инновационные материалы и их комбинации. Это также очень хорошая новость для нас, потому благодаря этому у наших клиентов лучший выбор», – говорит Марис Вохта, член правления Akukon.

Фото: Johan Hallimäe

Следовательно, для достижения наиболее эффективного результата всегда необходимо учитывать условия в помещении (замкнутое пространство или открытая среда), источники шума (техническое оборудование, шум транспорта, бытовой шум), тип шума (воздушный или вибрационный шум) и конструкцию здания (бетон, камень или гипсокартон). Например, при проектировании противошумовых экранов необходимо также учитывать высоту и вес экрана, который будет построен, с учетом интенсивности шума, создаваемого источником шума на разных частотах.

Вохта добавляет, что в случае новых зданий также целесообразно проводить промежуточные проверки. «Поэтому хорошо, если эксперт будет вовлечен в процесс с начала проектирования до завершения всего проекта. Например, иногда в случае здания, спроектированного на бумаге, вам также необходимо измерить шум окружающей среды в том месте, где предполагается построить новый дом. Очевидно, что дом с такими же звукопоглощающими материалами, расположенный, например, возле улицы Лийвалайя в Таллинне, не подходит для небольшой, тихой деревни. В то же время у эксперта есть возможность порекомендовать более звукопоглощающие окна для дома, построенного рядом с оживленной автомагистралью, что может в итоге обеспечить приличную экономию. Иной раз при строительстве перебарщивают с фасадными материалами, качественными дверями и окнами – люди хотят установить материалы с настолько высокими требованиями, что это не приносит реальной пользы, но стоит значительно дороже», – отмечает Вохта.

Кроме того, из года в год в Эстонии все больше внимания уделяется проблеме вибрации, особенно в связи с планированием Rail Baltica и новых трамвайных путей в столице. Леэмет утверждает, что рынок постоянно развивается, что, в свою очередь, вызывает всё больше вопросов и проблем. «Поэтому в обновлении нуждаются стандарты, регуляции, нормы и законодательство – и Akukon вносит активный вклад в процесс обновления стандартов, применяя свои знания и опыт; в настоящий момент ведется разработка исходного эстонского стандарта, и, кроме того, мы привлечены к переводу трех стандартов. Можно сказать, что более жесткие требования удорожают строительство, но прежде всего всё же стоит позаботиться о благополучии людей!», – говорит Леэмет.

Как независимая консалтинговая компания Akukon предоставляет услуги в восьми сферах деятельности: залы для презентаций, акустика зданий и помещений, шум, структурный шум и вибрация, проектирование аудиовизуальных систем, оценка распространения шума и вибрации, акустические лаборатории, аудио- и видеостудии, а также аккредитованное выполнение акустических измерений. Офисы компании расположены в Хельсинки, Турку, Оулу, Ювяскюля, Тампере и Таллинне, и в них работают более 70 ведущих специалистов в этой области. Система менеджмента качества Akukon, основанная в 1994 году, соответствует требованиям стандарта ISO 9001.