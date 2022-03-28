Swedol: хорошая спецодежда греет в холод, охлаждает в жару и дарит сухость, если вы намокли

Такие торговые марки, как Björnkläder, Univern и Gesto известны каждому человеку, работающему в сфере строительства или промышленности. Все эти марки принадлежат известнейшему скандинавскому продавцу рабочей одежды, обуви и средств индивидуальной защиты Swedol AB, уже 16 лет действующему на эстонском рынке через сеть магазинов Grolls и дистрибьюторов.

«Наше основное преимущество перед конкурентами заключается в сильных брендах, которые активно развиваются. Шведский бренд рабочей одежды Björnkläder был создан в 1905 году и до сих пор так же знаменит, как шоколадная фабрика Kalev в Эстонии. Норвежская компания Univern сосредоточена на производстве качественной зимней одежды, и следует признать, что разработанной ими одежде можно доверять и в эстонском климате. Gesto – наша самая новая торговая марка. Ее цель – предлагать рабочую одежду и обувь по приемлемым ценам», – рассказывает директор эстонского филиала Swedol AB Мартин Локк. «Мы доверяем тестирование товаров своим клиентам, которые в рабочих условиях проверяют новые модели и делятся с нами своими мыслями о том, как сделать их еще более функциональными, например, переместить карманы в более практичное место. И мы с радостью прислушиваемся к их советам».

Помимо упомянутых брендов, компания продает спецодежду и обувь финских марок Sievi и Jalas, рабочую одежду Fristads, а также перчатки и средства индивидуальной защиты от разных производителей. Если говорить об обуви Sievi, то ее козырем является наличие на складе большого количества различных моделей и размеров, то есть клиенту не приходится ждать много дней или даже недель – он получает желаемый товар сразу.

5 фото Фото: Viktor Fremling

Тенденции в сфере спецодежды: высочайшая функциональность, безопасность и переработанные материалы

У Swedol представлен очень широкий ассортимент рабочей одежды. На выбор предлагается как более простая спецодежда, так и светоотражающая одежда, одежда, устойчивая к искрам и пламени. Очень важно обращать внимание на то, что, помимо материалов, сертификаты должны иметься и у конкретных моделей одежды, ведь только так одежда соответствует всем требованиям безопасности. «В зависимости от характера работ варьируются и требования, предъявляемые к рабочей одежде, но одно ясно – в наши дни каждый генеральный подрядчик требует, чтобы у работников его субподрядчика была соответствующая требованиям безопасности одежда, защитная обувь и т.д. Времена, когда на объектах можно было видеть работников в старых футболках и шортах, однозначно в прошлом».

Локк добавляет, что все чаще можно увидеть людей, которые не только работают в спецодежде, но и носят ее в свободное от работы время. «В этом нет ничего удивительного, ведь у спецодежды в наши дни современный дизайн, а по функциональности они не уступают, например, товарам, продаваемым в спортивных магазинах».

Скандинавские тенденции рано или поздно добираются до прибалтийского рынка. К примеру, оттуда к нам пришел обычай носить cветоотражающую одежду в строительном и промышленном секторе, а также требование ношения защитной каски с 4-точечным креплением. В последние годы все больше внимания уделяется зеленому мышлению и использованию в производстве переработанных материалов. В ассортименте рабочей одежды Grolls, кроме прочего, есть спецодежда, имеющая экологическую декларацию EPD (Environmental Product Declaration).

Спецодежда, предназначенная для защиты от пламени и искр, тоже постоянно совершенствуется. В наши дни устойчивость к огню и искрам одежде придают специальные волокна в ткани, защитные свойства которых должны сохраняться до окончания срока службы изделия. «Если когда-то ткани для такой спецодежды пропитывались веществами, которые в определенных условиях могли приводить к нарушениям здоровья пользователя, то сейчас такого нет. Цель такой одежды – защищать носителя от воспламенения и ожогов. Если, например, на штаны сварщика попадают брызги расплавленного металла, то в ткани может появиться дырка, но штаны не должны воспламениться».

При этом хорошая рабочая одежда должна быть удобной. «Только подумайте, что пять дней в неделю по восемь часов в день вы должны работать в одной и той же одежде. Конечно, она должна быть очень удобной, чтобы в холодное время вам было тепло, в теплое время – прохладно, а в сырое – сухо. Лучше всего выбирать одежду тех производителей, которые находятся в странах с климатом, похожим на эстонский. Носить у нас зимой одежду западноевропейских брендов, наверное, не очень хорошая идея. Умение одеваться в несколько слоев, безусловно, важно, но любому человеку, который работает на улице, это и так ясно. А у нас есть все что для этого нужно, начиная от теплого белья и заканчивая куртками», – говорит руководитель Swedol.

Одним из важных направлений за последние 10 лет стало развитие моделей одежды, предназначенных специально для женщин. Локк говорит, что поскольку в сферу строительства, транспорта и промышленности идет работать все больше женщин, им тоже нужна удобная и безопасная спецодежда и обувь. Пока что выбор моделей для них не очень большой, но ассортимент расширяется с каждым годом.

В магазинах Grolls можно заказать спецодежду сразу с логотипом фирмы

Swedol предлагает также услугу термопечати логотипов на рабочей одежде. «Логотипы на спецодежде – это прекрасная реклама предприятию, и у нас можно удобно заказать их вместе со спецодеждой, то есть при получении заказа логотипы уже будут напечатаны на вашей одежде», – говорит Локк. Логотипы качественные и выдерживают промышленную стирку при температуре до 85 градусов и барабанную сушку. При правильном уходе логотипы будут держаться на одежде столько же, сколько будет вам служить сама одежда.

Поскольку прессы для горячей печати установлены прямо в магазинах Grolls, то логотип можно напечатать в порядке срочной работы, например, если в коллектив пришел новый работник, для которого нужно докупить спецодежду. «Раньше компаниям приходилось заказывать рабочую одежду и отдельно искать фирму, которая напечатала бы логотип. Теперь же у нас можно заказать весь комплекс – одежду вместе с логотипами. При этом мы предлагаем светоотражающие, а также устойчивые к огню и искрам логотипы», – описывает Локк.

В Swedol AB внедрена интегрированная система менеджмента экологии и качества, сертифицированная в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.