Ключевые секторы, которые процветают во время кризисов и войн

Есть определенные секторы экономики, которые не подвержены негативному влиянию кризисов и войн, скорее получая эти трудные времена толчок к развитию. Давайте рассмотрим, куда разумно инвестировать именно сейчас, чтобы сохранить и приумножить свои активы.

Золотодобывающие компании

На фоне исторических пиков инфляции в США (7,5% в январе 2022 года) и в мире в целом нарастает глобальная политическая напряженность, на которую также влияет мягкое поведение Федеральной Резервной Системы США – все эти факторы позволяют говорить об укреплении и росте цен на золото и, как следствие, о росте стоимости золотодобывающих компаний, которые можно использовать как защиту своих инвестиций. В ближайшем будущем все они будут расти.

Kinross Gold (#KGC) – один из крупнейших в мире канадских производителей золота. По финансовому коэффициенту (EV/EBITDA 5,5) стоимость компании занижена. Текущий уровень цен можно считать приемлемым для покупки акций компании, поскольку потенциала роста лета до 2022 года составляет 35-40% от текущего уровня.

Barrick Gold (#GOLD) является вторым по величине производителем золота в мире. Ей принадлежат шахты в Америке, Канаде, Австралии и Южной Америке. В то же время Barrick Gold расширяет свое производство, приобретя компанию Randgold Resources, которая владеет шахтами в Мали. Цена акций компании приблизилась к прошлогоднему максимуму в 26 долларов, а потенциал роста до лета 2022 года оценивается в 25-30%.

Newmont Mining Corporation (#NEM) является ведущим мировым производителем золота. Компания владеет шахтами в Америке (Невада) и Южной Америке. В 2019 году компания перекупила Gold Corporation и в сотрудничестве с Barrick Gold создала совместную горнодобывающую компанию Nevada Gold Mines, которая объединяет шахты Невады. Акции компании побили свой рекорд в 77,6 доллара и продолжают расти.

Производители алюминия

Текущая ситуация в мире привела к дефициту алюминия, минимальные запасы которого на 25% ниже, чем в 2021 году и продолжают сокращаться. По оценкам Goldman Sachs, с осени 2021 года были закрыты мощности, позволявшие производить 820 000 тонн алюминия, что составляет 1,2% мирового производства алюминия.

Россия обеспечивает около 30% мирового алюминия (за пределами Китая) и из-за военного конфликта с Украиной потеряла доступ к Николаевскому алюминиевому заводу в Украине. Из-за этого производство сократится еще на один миллион тонн. Учитывая все вышесказанное, вырастут закупочные цены как алюминия, палладия, так и никеля. Это открывает интересные возможности для фондового рынка.

CHALCO (#SHA) является государственной китайской компанией, производящей алюминий. Компания занимается производством глинозема (7% прибыли) и алюминиевых слитков (22% прибыли), торговлей (67,4% прибыли) и энергетикой (добыча угля и производство электроэнергии 3,6% прибыли). Компания пока не приносит значительной прибыли, но находится на пути к устойчивому развитию и росту. Четвертый квартал 2021 года показал положительную тенденцию финансовых результатов.

Alcoa Inc (#AA) - это американская металлургическая компания. Ее операционная прибыль составляет 2,08 миллиарда долларов (рост на 460%), чистая прибыль - 429 миллионов долларов (рост на 352%), и положительный рост сохраняется. Цена акций компании приближается к 100 долларам, и, если случится временное падение, вы можете попробовать купить акции и удерживать их до конца года.

Энергетические компании

Интересно наблюдать за тем, что происходит с энергетическими компаниями с точки зрения увеличения своего капитала. Европа импортирует около 400 миллиардов кубометров газа в год, из которых от 150 до 200 миллиардов поступает из России. Возможна ли быстрая замена этого огромного количества, например, поставляемым из Америки СПГ (сжиженный природный газ)?

СПГ можно перевозить на танкерах, но принимать их могут только специально предназначенные для этого терминалы. Испания способна обрабатывать 70 миллиардов кубометров СПГ в год, Германия только планирует строительство терминалов, поскольку благодаря Северному потоку у них не было никакой необходимости в СПГ терминалах. Здесь также важно понимать, что 100 миллиардов кубометров СПГ невозможно получить так просто, потому что его негде взять. Все вышесказанное указывает на перспективность покупки на фондовом рынке компаний по производству газа, масла и топлива, а также логистических компаний.

Тotal Energies (#TTE) – это французская топливно-газовая компания, работающая по всему миру. Их деятельность охватывает всю цепочку создания стоимости нефтегазовой продукции, от ее добычи до конечных продуктов. Также компания занимается возобновляемыми источниками энергии, химической и нефтеперерабатывающей промышленностью и оказанием услуг.

В 2021 году операционный денежный поток компании составил 30,4 миллиарда долларов (на 23% больше, чем в 2019 году и в 2 раза больше, чем в 2020 году) и свободный денежный поток достиг 15 миллиардов долларов. Годовая дивидендная доходность составила -5,2%.

В первой половине 2022 года руководство планирует выкупить акции на 2 миллиарда долларов и увеличить дивиденды на 5%. Если в течение года цена за баррель нефти не будет опускаться ниже 100 долларов, компания может завершить год с дополнительным денежным потоком в размере 10 миллиардов долларов. Чистая долговая нагрузка компании (NetDebt/EBITDA) снизилась с 2,81 (2022 год) до 1,03 (2021 год). Даже если не учитывать цену нефти выше 100 долларов за баррель, перспективы роста компании очень хорошие и вполне вероятно, что цена акции вернется на уровень середины 2018 года.

Clearway Energy Group (#CWEN) – это американская энергетическая компания, которая производит энергию как из обычных, так и из возобновляемых источников. Цена акции составляет 35 долларов, капитализация - 6,9 миллиарда долларов, а дивидендная доходность - 4%. Сама компания недавно успешно вышла из процесса банкротства и начала активно увеличивать свое участие в сфере возобновляемой энергии, природного газа и тепловой энергии. В то же время было достигнуто соглашение о продаже активов в области тепловой энергии инвестиционной компании KKR&Co за 1,3 миллиарда долларов, что, в свою очередь, должно увеличить инвестиции в другие энергетические классы, а также увеличить дивиденды. Погашать кредиты компания начнет в 2028 году. Акции компании имеют хороший потенциал вырасти к середине года на 25-30% от текущего уровня.

The Williams Companies (#WMB) – это американская газовая компания, которая производит и транспортирует газ, а также нефть и электроэнергию. В мае 2020 года Федеральное правительство США предоставило компании кредит в размере 1 млрд. долларов по низкой процентной ставке, а к концу 2021 года долговая нагрузка снизилась с 3,6% до 2,6% от прибыли. До 2031 года компания планирует запустить 30 новых проектов общей стоимостью 11 миллиардов долларов.

Аналитики компании ожидают роста потребления природного газа и электроэнергии как минимум на 30%. В то же время сами планируют сократить выбросы парниковых газов за счет солнечной энергии и оптимизации производства. Долговая нагрузка не мешает компании выплачивать дивиденды в размере 5%, и на данный момент компания недооценена.

Производители удобрений

На фоне глобального кризиса может подняться пищевая промышленность и сопутствующее ей производство удобрений. На сегодняшний день Россия была крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Украина занимала пятое место. Если обе страны прекратят экспорт (первая из-за санкций, а вторая из-за иностранных войск на своей территории), возникнет глобальная проблема с продовольствием.

Цены на пшеницу уже выросли на 90% с начала года, а производители удобрений повышают свои цены на протяжении всего года, что помогает им зарабатывать больше денег. Цена на природный газ, который играет важную роль в производстве удобрений, также растет. «Беларускалий», один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, находится под санкциями, как и Беларусь и Россия, что, в свою очередь, создает большой спрос на удобрения, потому что без продуктов питания никто не может обойтись.

Mosaic Company (#MOS) (Америка) - один из самых привлекательных производителей калийных и фосфатных удобрений. К концу 2021 года компания показала отличные результаты: операционная прибыль составила 2,67 млрд долларов (рост на 432%), а чистая прибыль - 1,63 млрд долларов (рост на 144%). В то же время компания имеет низкий уровень долга и низкие выплаты дивидендов, что позволяет инвестировать в постоянное развитие. На данный момент стоит приобрести ее акции, так как сейчас они немного просели в цене.

Дорогой газ поднял цену на удобрения (и стоимость их производителей), потому что много газа тратится на химический процесс производства удобрений. Согласно логике рынка, это должно означать рост цен на продукцию аграрных компаний.

Таким образом, в ближайшем будущем мы можем увидеть приобретение крупных сельскохозяйственных предприятий флагманами химической промышленности, среди которых, например, немецкая международная химико-фармацевтическая компания Bayer (#BAYN), чистая прибыль которой в четвертом квартале прошлого года составила 85 миллионов евро (рост на 103% по сравнению с третьим кварталом); BASF (#BAS), крупнейший в мире химический конгломерат, который в прошлом году увеличил прибыль на 32% , чистую прибыль на 621% и дивидендную доходность на 6,2% по сравнению с позапрошлым годом; DuPont (#DDD) старейшая в мире американская химическая компания, операционная прибыль которой в 2021 году составила 2.7 млрд долларов (рост на 47%), а чистая прибыль - 6,47 млрд долларов (рост на 319%), что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Происходит глобальное перераспределение сфер влияния, и это влияет на весь бизнес. В этих условиях необходимо все тщательно проанализировать. В частности, сырьевое ралли приведет к продолжающемуся росту инфляции, что отрицательно скажется на фондовом рынке западного мира. Подорожание сырья также увеличит цену на конечную продукцию, что в конечном итоге ляжет на плечи потребителей.