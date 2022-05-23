Субординированные облигации как возможность дополнительного дохода в условиях инфляции

В условиях рекордного роста инфляции, вопрос – куда инвестировать, чтобы деньги не обесценились, занимает как частных лиц, так и предпринимателей. О том, почему сейчас не лучшее время для инвестиций в золото или недвижимость и какие альтернативные инвестиционные возможности доступны на латвийском рынке, рассказывает Андрей Кочетков, руководитель Управления инвестиционных клиентов BluOr Bank.

Андрей Кочетков, руководитель Управления инвестиционных клиентов BluOr Bank.

Остановится ли рост цен?

Финансовые эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы в Латвии продолжится рост годовой инфляции в том же шокирующе быстром темпе, а замедление роста потребительских цен возможно лишь во втором полугодии. Об этом свидетельствует динамика цен на сырье на мировых рынках, сбои в цепочках поставок, нестабильная геополитическая ситуация, а также ожидания потребителей от изменения цен.

Кроме того, глобальные прогнозы возможного экономического спада и увеличения инфляции вызывают сегодня большую осторожность в отношении традиционных инвестиционных возможностей. Не так давно Всемирный банк снизил темпы роста мировой экономики с 4,1% до 3,2%. В свою очередь, средняя инфляция в еврозоне, согласно прогнозам Международного валютного фонда, в этом году достигнет 5,3%, но для Латвии она прогнозируется аж на уровне в 10% при экономическом росте в 1%.

Это означает, что, если ничего не предпринимать, то в течение года все денежные накопления потеряют 10% от своей стоимости или даже больше. Чтобы не потерять, деньги нужно вкладывать, но традиционные инвестиционные инструменты не сулят больших возможностей получения прибыли.

Почему золото и недвижимость – это не лучший выбор?

Золото всегда было одним из самых известных в истории средств для сбережения денег в период финансовых кризисов. Однако цены на золото сейчас относительно высоки, и подходящий момент для его покупки с целью получения прибыли остался в прошлом.

Окупаемость инвестиций в недвижимость также следует оценивать с осторожностью, поскольку ее управление и обслуживание обходятся недешево. Ожидаемая доходность составляет от 2 до 8%, причем, чем дороже имущество, тем меньше прибыль.

В последние месяцы из-за войны, развязанной Россией в Украине, крайняя нестабильность, колебания и общая тенденция к снижению наблюдаются и на фондовых рынках, которые являются одним из самых широко известных инструментов получения прибыли. Если есть желание инвестировать в акции, я рекомендовал бы консультироваться со знающими и опытными специалистами в этой области.

Более безопасным, но менее прибыльным вариантом является инвестирование в инструменты с фиксированной доходностью – облигации, однако и в этом виде инвестиций в последние годы также наблюдался серьезный спад без возможности обогнать инфляцию.

Какие преимущества на сегодняшний день предлагает BluOr Bank в отношении инвестиций в субординированные облигации?

Субординированные облигации являются одним из наименее используемых инвестиционных инструментов на латвийском рынке, позволяющих получать доходность до 5-7% на срок 7-10 лет. Их используют не только банки, инвестиционные фонды, страховые компании, но и частные инвесторы, имеющие опыт и, как правило, уже сформированный портфель инвестиций.

BluOr Bank входит в число тех немногих латвийских банков, кто предлагает субординированные облигации своим клиентам и заинтересованным лицам – с 16 по 27 мая этого года, в рамках открытого предложения инвесторам в Латвии, Литве и Эстонии, BluOr Bank осуществляет эмиссию субординированных облигаций на сумму 7 миллионов евро сроком на семь лет, с датой погашения 1 июня 2029 года. Облигации котируются в Балтийском списке долговых ценных бумаг на бирже NASDAQ Riga.

Годовая процентная ставка составляет 7%, выплата процентов производится раз в три месяца. Покупатели субординированных облигаций, инвестируя средства, могут рассчитывать на высокую фиксированную доходность, которая в ближайшие несколько лет превысит ожидаемую инфляцию, прогнозируемую на уровне 3-4%. Если говорить о рисках и сравнивать виды инвестиций, то необходимо добавить, что депозит – это инвестиция с меньшим риском, однако инвестирование в субординированные облигации приносит значительно более высокий доход.

Почему инвестировать в банковские субординированные облигации безопасно?

Банки в Европе, в том числе и в Латвии, являются одой из наиболее тщательно контролируемых сфер деятельности, где требуется соответствие строжайшим требованиям ЕЦБ, национального центрального банка и органов финансового надзора. В Европе усилилось регулирование в отношении расчета и требований к достаточности капитала, ужесточились не только правила в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, но и возросли требования к достаточности капитала, ликвидности и др. Дополнительный вес также имеет тот факт, что субординированные облигации выпускаются на бирже Nasdaq Baltic – чтобы пойти на этот шаг и обеспечить публичную эмиссию облигаций, банк должен соответствовать огромному количеству требований, которые под силу только стабильным финансовым институтам. Приобретая субординированные облигации, клиент обретает свободу – с деньгами работает эмитент, который регулярно предоставляет подробные отчеты об их отдаче, а сам выпуск облигаций является максимально прозрачным и понятным процессом.

Что представляет собой BluOr Bank сегодня и каково его место в Латвии?

BluOr Bank основан более 20 лет назад. Это банк со 100% латвийским капиталом, акционерами которого являются его учредители – четыре латвийских предпринимателя. Работая в сфере международной торговли, логистики и морских перевозок, они смогли создать банк, который эффективно решает важные для предпринимателей проблемы и помогает в развитии бизнеса. На сегодняшний день банк предоставляет услуги во всех странах Европы.

BluOr Bank является шестым по величине банком в Латвии и входит в пятерку системно значимых финансовых учреждений страны. Миссия банка основана на долгосрочном партнерстве и предоставлении финансовых услуг корпоративным клиентам, способствуя бизнес-развитию и росту предприятий. В настоящее время клиенты из стран Балтии и Европы составляют 98% от общей доли клиентов. Благодаря целенаправленным усилиям банка по усовершенствованию финансовых услуг для юридических лиц, в 2021 году число клиентов-юридических лиц увеличилось на 33% по сравнению с годом ранее.

Банк целенаправленно внедряет новейшие технологии, делая акцент на предоставлении онлайн-услуг. С 2021 года банк обеспечивает удаленное открытие корпоративных счетов как латвийским предпринимателям, так и компаниям, зарегистрированным в странах Европейской экономической зоны, а также в Швейцарии и Великобритании. BluOr Bank является первым банком в Латвии, где предприниматели могут открыть расчетный счет, используя усовершенствованные возможности идентификации и при таком широком географическом охвате.

Какую цель ставит перед собой банк, предлагая инвесторам приобретать облигации?

Средства, полученные от выпуска субординированных облигаций, будут направлены на укрепление капитала BluOr Bank, что, в свою очередь, позволит более успешно развивать услуги банка – продвигать кредитование, привлекать депозиты и укреплять позиции на рынке, способствуя росту национальной экономики и развитию бизнеса местных компаний. Более подробную информацию о предложении субординированных облигаций BluOr Bank можно найти на сайте банка в разделе « Инвесторам ».

Что бы Вы хотели пожелать тем, кто задумывается об инвестировании?

Больше всего на свете каждому из нас и всей планете сегодня нужен мир – чтобы война в Украине как можно скорее закончилась, уменьшились опасения по поводу будущего, за этим последует и стабилизация в экономике, и постепенный рост. В свою очередь, мой совет тем, у кого есть свободные средства или накопления, – думать на пять шагов вперед, всегда оценивать риски, но в то же время быть предприимчивыми и выбирать наиболее подходящий для себя способ обеспечить благополучное будущее. В случае сомнений, недостатка знаний или информации всегда есть возможность проконсультироваться со знающими, опытными инвестиционными экспертами.