Ericsson Eesti на пути ответственного предпринимательства

В компании Ericsson, деятельность которой имеет глобальный масштаб, ответственное поведение и экологичное мышление служат основой всей повседневной работы. Вопросы окружающей среды и устойчивого развития приоритетны как для Бёрье Экхольма, генерального директора международной компании, так и для стратегии ее местного предприятия. Вся команда ежедневно вносит свой вклад в окружающую среду, независимо от того, работают люди в офисе или на производстве.

Экологически сознательное мышление получает все более массовое распространение, и видеть этот энтузиазм очень приятно. В задачи расположенного в Таллинне Ericsson NPI (инновационного центра, занимающегося тестированием и разработкой новых продуктов) входит энергоэффективность, применение принципов экономики замкнутого цикла, проектирование продуктов, планирование их жизненного цикла и одновременно непрерывная работа по вовлечению и просвещению наших сотрудников.

Устойчивое, ответственное предпринимательство — это отдельное направление работы глобальной организации, в которое ежедневно вносит свой вклад почти тысяча человек. Есть в Ericsson Eesti и отдельная команда, отвечающая за сокращение воздействия на окружающую среду. Они трудятся над тем, чтобы сделать производственные процессы экологически безопасными, привлекают к этому работников и помогают распространять устойчивое мышление. Одна из самых больших целей компании — достичь углеродной нейтральности всей собственной деятельности к 2030 году. Помимо этого, Ericsson стремится к 2040 году добиться нулевой эмиссии всей цепи поставок, от поставщиков до конечных пользователей. Цель амбициозна и подразумевает реальное сокращение выбросов парниковых газов, а не компенсацию. Компенсация – последняя мера, к которой нужно прибегать, когда дальнейшее сокращение выбросов невозможно.

План Ericsson по достижению углеродной нейтральности

Таллиннский инновационный центр Ericsson тестирует, разрабатывает и производит новейшие продукты 5G для клиентов по всему миру. В то время как энергопотребление каждого следующего поколения устройств стандартной мобильной связи только увеличивается, портфель продуктов 5G нацелен на снижение энергопотребления в десять раз к концу 2022 года. Знаете ли вы, что радиосети Ericsson 5G уже в 9,3 раза более энергоэффективны, чем линейка продуктов 4G?

Энергопотребление продукции Ericsson 5G

Производство Ericsson в Таллинне работает 24 часа в сутки, поэтому важно делать экологически сознательный выбор на всех этапах производства, от выбора компонентов, транспортировки, производственных процессов и до управления отходами. В этом году основное внимание уделялось анализу и оптимизации энергопотребления производственных линий. Кроме того, компания много занимается продвижением экономики замкнутого цикла. Например, в вопросе управления отходами главная цель — вторичное использование как можно большей части материалов. В случае отходов картона и бумаги у нас перерабатывается более 90 % материала, древесных отходов – почти 70 %. Чтобы упростить сортировку отходов на производстве, контейнеры маркированы этикетками с пиктограммами, которые точно иллюстрируют, что можно выбрасывать в каждый контейнер. Помимо этого, компания Ericsson создала систему приема нашей продукции у клиентов в ремонт или переработку.

Помимо производства, компания уделяет большое внимание повышению энергоэффективности и экологичности своих зданий и офисов. Здание офиса Ericsson в Ülemiste удостоено золотого сертификата LEED – всемирно известного сертификата, который присваивают экологично функционирующим зданиям. Цель Ericsson — получить сертификат LEED для всех зданий компании. Поскольку многие из них построены десятилетия тому назад, для получения сертификата требуется ряд реконструкций, таких как модернизация технических систем и инвестиции в энергоэффективные решения.

Selline näeb välja Ericssoni toode linnas.

Мы уже ввели несколько сберегающих окружающую среду новшеств. Например, заменили торговые автоматы на производстве питьевыми фонтанами, что резко сократило использование одноразовых стаканчиков. Мы задались целью до конца этого года полностью избавиться от одноразовых стаканчиков. Кроме того, отдел кадров работает над сокращением использования бумаги — здесь цель состоит в том, чтобы использовать вдвое меньше бумаги.

Мы стараемся эффективно использовать офисное пространство: у сотрудников нет личных столов, рабочие места распределяются гибко, по мере необходимости. Это позволяет оптимально использовать помещения и избежать необходимости расширения офиса по мере роста команды. Принципы экономики замкнутого цикла применяются не только на производстве, но и в офисной работе. Для обустройства домашнего офиса сотрудники получили эргономичные регулируемые столы, которые после ремонта кабинетов для экономии места заменены на более компактные.

Сотрудники участвуют

Сотрудники Ericsson придают большое значение заботе об окружающей среде и уверенно участвуют в обсуждении экологических задач компании. Экологическая группа работает над обменом информацией, касающейся воздействия компании на окружающую среду, как с производственными, так и с офисными работниками. Процесс вовлечения работников показал, что спрашивать о новых идеях стоит всех – много интересных мыслей по продвижению экологичности исходит именно от сотрудников. И мы реализуем их хорошие идеи!