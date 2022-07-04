Основы финансового управления предприятия – актуально во время кризиса

Специалист по финансовому анализу, лектор экономического факультета Тартуского университета Марк Канчуков. Фото: Рауль Меэ

Управление финансами предприятия становится особенно актуальным в периоды экономических кризисов, когда в бизнес-среде резко возрастает уровень неопределённости, реализуются многие риски. Принятие взвешенных, обдуманных финансовых решений в такие времена может иметь критический, судьбоносный характер, так как пространства для манёвра у фирмы в такой ситуации попросту может и не быть.

Финансы – это своего рода «кровеносная система» любого предприятия. Правильная организация управления финансами фирмы является ключевым фактором её успешной коммерческой деятельности. А успешная коммерческая деятельность в свою очередь повышает и прибыльность бизнеса, и увеличивает денежные потоки, что положительно сказывается на стоимости предприятия. Ведь в конце концов целью деятельности предприятия является увеличение её стоимости для собственников.

В практическом плане управление финансами предприятия как область сочетает в себе элементы многих дисциплин: бухгалтерского учёта, финансовой математики, статистики, юриспруденции и др. То есть управляющий финансами предприятия специалист должен обладать знаниями и навыками учёта, математических вычислений, обработки данных, он должен понимать правовые возможности и ограничения, связанные с теми или иными финансовыми решениями. Поэтому довольно широк и набор инструментов, входящих сегодня в арсенал финансового менеджера.

Всех тех, кто хочет понять, как устроено управление финансами предприятия, ждём на обучении «Основы финансового управления предприятия». Обучение предусмотрено всем, кто хочет получить практические знания для построения работы с финансами предприятия, узнать, какими главными вопросами занимается финансовый директор, и какие инструменты и модели пригодятся ему в работе.