Эксперт: Эстонии нужны публичный регистр поставщиков бухгалтерских услуги и лицензирование чиновников EMTA

Александра Хлебников-Клинк, прокурист признанной бухгалтерской фирмы Albiorix. Фото: Albiorix OÜ

В Латвии вступили в силу поправки к Закону о бухгалтерском учете, предусматривающие лицензирование деятельности сторонних поставщиков бухгалтерских услуг. Теперь служба государственных доходов Латвии (LRT) выдает таким поставщикам услуг лицензию, продлевает срок ее действия, приостанавливает, аннулирует и контролирует их деятельность. Как рассказывает прокурист Albiorix OÜ Александра Хлебникова-Клинк, лицензия на деятельность стороннего бухгалтера выдается сроком на пять лет.

Согласно законодательству Латвии, сторонний поставщик бухгалтерских услуг – это лицо, которое на основании письменного договора с организацией (кроме трудового договора) обязуется оказывать ей бухгалтерские услуги. А значит, его профессиональная квалификация должна отвечать хотя бы требуемому уровню, что подтверждается соответствующим дипломом или аттестатом об образовании в области бухгалтерского учета, экономики, менеджмента или финансов.

Поставщики бухгалтерских услуг, получившие национальную лицензию иностранного государства, в Латвии вносятся в регистр лицензированных поставщиков, опубликованный в открытом доступе на сайте Службы государственных доходов Латвии. Eesti Raamatupidajate Kogu (Союз бухгалтеров Эстонии), по примеру Латвии, рассматривает возможность внедрения аналогичного регистра, чтобы в ближайшее время предложить это Рийгикогу. В Эстонии до сих пор нет законодательной обязанности для физических и юридических лиц иметь соответствующе разрешение на оказание бухгалтерских услуг. Александра Хлебников-Клинк прокурист Albiorix OÜ

Поправки к закону предусматривают, что налоговая служба наших соседей должна вести публичный регистр сторонних бухгалтеров, позволяющий получателям услуги проверить право соответствующего лица на оказание бухгалтерских услуг клиентам. Поставщики бухгалтерских услуг (юридические и физические лица), получившие такое разрешение, вносятся в соответствующий лицензионный регистр, который находится в открытом доступе на сайте Латвийской службы государственных доходов. Союз бухгалтеров Эстонии, по примеру Латвии, рассматривает возможность внедрения аналогичного регистра, чтобы предложить это Рийгикогу.

В Эстонии нет законодательной обязанности для физических и юридических лиц иметь соответствующе разрешение на оказание бухгалтерских услуг. В 2020 году Союз бухгалтеров Эстонии (ERK) под руководством Комитета по бухгалтерским услугам инициировал сертификацию бухгалтерских компаний. Сертификат ERK на оказание бухгалтерских услуг – это, по сути, знак качества, признание профессионализма и надежности конкретного поставщика.

В Эстонии существуют профессиональные стандарты и уровни квалификации, но цельной картины нет

Помимо прочего, Союз бухгалтеров Эстонии два раза в год проводит для бухгалтеров профессиональные экзамены. В целях повышения доверия работодателя и унификации правил оценки для бухгалтеров разработаны профессиональные стандарты, на основании которых можно подтвердить свой уровень квалификации. Для любого уважающего себя бухгалтера важно, чтобы его считали профессионалом не только на основании диплома и авторитета учебного заведения, но и на основании профессионального сертификата. Сейчас в профессиональной сфере бухгалтерского учета действуют три квалификационных стандарта: бухгалтер 5 уровня; старший бухгалтер 6 уровня; главный бухгалтер 7 уровня квалификации.

Сертификация, подтверждающая квалификацию бухгалтера или компании, безусловно, говорит об их профессиональном подходе и определяет компетентность как физических, так и юридических лиц, их способность без лишнего риска оказывать качественные бухгалтерские услуги. Сертификация осуществляется в соответствии с «Порядком сертификации поставщиков бухгалтерских услуг», утвержденным советом ERK. Для сертификации бухгалтерская фирма должна соответствовать критериям оценки, изложенным в документе «Требования к бухгалтерской компании для сертификации ERK».

Соответствие требованиям проверяет независимый сертифицированный (CIA) или аттестованный (CGAP) аудитор. Такого аудитора бухгалтерская компания, запрашивающая сертификацию, выбирает среди членов Эстонской ассоциации внутреннего аудита на свое усмотрение. Соответствующее требованиям подтверждение оплачивается по договору с независимым аудитором.

Независимый аудитор проверяет соблюдение, в том числе, следующих требований: наличие анализа рисков и плана действий в чрезвычайных ситуациях для обеспечения непрерывности бизнеса; количество работников (или членов правления) с 6-м уровнем квалификации или профессиональных присяжных аудиторов; соблюдение правила защиты данных, изложенные в Законе о защите персональных данных и Общем регламенте ЕС по защите данных; соблюдение правил, установленных Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма; достаточность мер обеспечения качества при оказании бухгалтерских услуг и т.д.

В Эстонии было бы правильно и разумно, как и в Латвии, создать обязанность для всех физических и юридических лица, оказывающие бухгалтерские услуги, иметь соответствующую лицензию. Отсутствие такой обязанности в госучреждениях Эстонии, таких как Налогово-таможенный департамент, является отдельным поводом для беспокойства. В конце концов, эти ведомства занимаются налогообложением физических и юридических лиц и проверкой правильности уплаты налогов. Александра Хлебников-Клинк прокурист Albiorix OÜ

На сегодня сертификацию прошли всего 19 поставщиков бухгалтерских услуг. Ознакомиться с их списком можно на странице ERK www.erk.ee/tunnustamine/tunnustatud-ev

OÜ Albiorix занимает в этом списке первое место, пройдя сертификацию у ведущих специалистов в области экономики и бухгалтерского учета и получив номер 001. Кроме того, стоит отметить, что компания регулярно направляет своих сотрудников на курсы повышения квалификации и сдачу экзаменов на соответствие профессиональным стандартам: бухгалтер 5 уровня; старший бухгалтер 6 уровня квалификации.

В Эстонии было бы правильно и разумно учесть опыт Латвии и сделать лицензию обязательной для всех физических и юридических лиц, оказывающих бухгалтерские услуги. При этом стоит отметить, что отсутствие такой обязанности в госучреждениях, таких как Налогово-таможенный департамент, является отдельным поводом для беспокойства. В конце концов, эти ведомства занимаются налогообложением физических и юридических лиц и проверкой правильности уплаты налогов. Следовательно, чиновники Налогово-таможенного департамента, а именно аудиторы, ведущие проверку налогов физических и юридических лиц, по понятным причинам должны не только обладать знаниями и опытом в области финансов и бухучета, но и соответствовать более высокому уровню профессиональных стандартов. Например, знания рядового чиновника, такого как налоговый управляющий, должны отвечать профессиональным стандартам для бухгалтера 5 уровня, а руководителя отдела налогового аудита – старшего бухгалтера 6 уровня.

Сертифицированный поставщик бухгалтерских услуг для деятельности в Эстонии должен иметь соответствующую лицензию, которой должна быть пропорциональна и квалификация налоговых аудиторов, осуществляющих проверки физических и юридических лиц. В противном случае тот факт, что несертифицированные налоговые органы проводят проверку сертифицированных лиц, делают из нее выводы и принимают налоговые решения, можно считать несправедливостью и нарушением прав лиц, прошедших проверку, подтвердивших свои знания и соответствие требуемому уровню профессиональных стандартов. На практике возникают затруднения, когда государство предоставляет так называемую презумпцию невиновности и неприкосновенность налоговым аудиторам, не имеющим лицензии департамента, но контролирующим физических и юридических лиц. Александра Хлебников-Клинк прокурист Albiorix OÜ

Иным словами, если сертифицированный поставщик бухгалтерских услуг для деятельности в Эстонии должен иметь соответствующую лицензию, ей должна быть пропорциональна и квалификация налоговых аудиторов, осуществляющих проверки физических и юридических лиц. В противном случае тот факт, что несертифицированные налоговые органы проводят проверку сертифицированных лиц, делают из нее выводы и принимают налоговые решения, можно считать несправедливостью и нарушением прав лиц, прошедших проверку, подтвердивших свои знания и соответствие требуемому уровню профессиональных стандартов. Однако на практике возникают и другие затруднения, когда государство предоставляет так называемую презумпцию невиновности и неприкосновенность налоговым аудиторам, не имеющим лицензии департамента, но контролирующим физических и юридических лиц.

Права и обязанности граждан в демократической стране должны быть распределены таким образом, чтобы само право их не нарушало. Физические и юридические лица, подтвердившие свои навыки и знания соответствующими сертификатами – высококвалифицированные специалисты, а значит, их оценку тех или иных видов деятельности следует учитывать. И одновременно следует признавать компетентность компаний, прошедших такую сертификацию.

Как специалист настоятельно рекомендую компаниям, которые не являются бухгалтерскими фирмами и содержат штатных бухгалтеров, организовать для них обучение в соответствии с профессиональными стандартами 5 и 6 уровня. Александра Хлебников-Клинк прокурист Albiorix OÜ

В условиях, когда статус еще не обязателен, получить сертификат гораздо проще, чем в условиях ограниченного времени на подготовку и сдачу экзаменов. Желаю всем компаниям, нацеленным не только развитие своей деятельности, но и на развитие своих сотрудников в части профессиональной квалификации, в ближайшее время позаботиться о соответствии квалификации бухгалтера, т.е. знаке качества.