Алёна Стадник • 14 августа 2021 в 3:00
Интервью
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Карьера

Карьерный консультант: не бойтесь делать выбор. Всегда найдутся люди, готовые вас поддержать

25-летняя Валерия Дробот изучает психологию и работает карьерным консультантом в Ида-Вируском отделении Кассы по безработице. По словам Валерии, её главная задача – помочь людям достичь своих жизненных целей через самопознание.

Валерия Дробот, карьерный консультант Ида-Вируского отделения Кассы по безработице   Фото: частный архив

В радиопередаче «Деловые люди» Валерия рассказала об основных проблемах рынка труда Ида-Вирумаа и их причинах.

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