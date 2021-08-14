Алёна Стадник • 14 августа 2021 в 3:00
Интервью
Только для подписчиков
Карьерный консультант: не бойтесь делать выбор. Всегда найдутся люди, готовые вас поддержать
25-летняя Валерия Дробот изучает психологию и работает карьерным консультантом в Ида-Вируском отделении Кассы по безработице. По словам Валерии, её главная задача – помочь людям достичь своих жизненных целей через самопознание.
Валерия Дробот, карьерный консультант Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Фото: частный архив
В радиопередаче «Деловые люди» Валерия рассказала об основных проблемах рынка труда Ида-Вирумаа и их причинах.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.