Интервью

Алексей Шишкин

18 октября 2023 в 9:30









Есть ли жизнь за пределами Таллинна, и сколько она стоит?

Фото: Елена Ценно

В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.

Алексею Шишкину помогают разобраться в теме режиссер документальных фильмов и создательница музея колясок в Кяру Алена Суржикова, а также Глеб Кузнецов, несколько месяцев назад переехавший из Таллинна в Нарву ради работы в арт-резиденции NART.

• Ради чего можно решиться на переезд из столицы в деревню?

• На чем можно сэкономить, живя в небольшом населенном пункте, и что, наоборот, станет дополнительной строкой расходов?

• Какова разница в стоимости жизни в столице Эстонии и крупнейшем городе северо-востока?

• Какой бюджет нужен молодому специалисту для комфортной жизни в Ида-Вирумаа?

• Чего не хватает в Нарве человеку, приехавшему из Таллинна?

• Есть ли разница в стоимости базовых товаров и услуг в Таллинне, в глубинке и в крупном региональном городе?

• Нематериальные достоинства и недостатки переезда из столицы в провинцию.

• Сказывается ли на бюджете для жизни в Нарве близость Ивангорода? Дает ли это дополнительные возможности, которые позволяют экономить/находить привлекательные товары, которых нет в Таллинне?

• Что заставило Алену Суржикову вернуться в Таллинн и начать жить на два дома, несмотря на достоинства Кяру?

• Могут ли государство и работодатели сделать что-то, чтобы увеличить привлекательность мест за пределами Таллинна? Как привлечь в провинцию новых людей? И нужно ли это?