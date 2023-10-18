    Есть ли жизнь за пределами Таллинна, и сколько она стоит?

    Фото: Елена Ценно

    В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.

    Алексею Шишкину помогают разобраться в теме режиссер документальных фильмов и создательница музея колясок в Кяру Алена Суржикова, а также Глеб Кузнецов, несколько месяцев назад переехавший из Таллинна в Нарву ради работы в арт-резиденции NART.
    • Ради чего можно решиться на переезд из столицы в деревню?
    • На чем можно сэкономить, живя в небольшом населенном пункте, и что, наоборот, станет дополнительной строкой расходов?
    • Какова разница в стоимости жизни в столице Эстонии и крупнейшем городе северо-востока?
    • Какой бюджет нужен молодому специалисту для комфортной жизни в Ида-Вирумаа?
    • Чего не хватает в Нарве человеку, приехавшему из Таллинна?
    • Есть ли разница в стоимости базовых товаров и услуг в Таллинне, в глубинке и в крупном региональном городе?
    • Нематериальные достоинства и недостатки переезда из столицы в провинцию.
    • Сказывается ли на бюджете для жизни в Нарве близость Ивангорода? Дает ли это дополнительные возможности, которые позволяют экономить/находить привлекательные товары, которых нет в Таллинне?
    • Что заставило Алену Суржикову вернуться в Таллинн и начать жить на два дома, несмотря на достоинства Кяру?
    • Могут ли государство и работодатели сделать что-то, чтобы увеличить привлекательность мест за пределами Таллинна? Как привлечь в провинцию новых людей? И нужно ли это?

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Есть ли жизнь за пределами Таллинна, и сколько она стоит?
В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.
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