    Инвестор Тоомас: инвестиция в победителя пока в режиме stand by

    Netflix кокетливо строит мне глазки, но я пока держу решение по акциям компании в режиме stand by. Фото: AFP/Scanpix

    На прошлой неделе, после публикации отчета Netflix, мировые финансовые издания написали, что компания выиграла стриминговую войну. Ну а как известно, инвестировать лучше всего именно в победителей. Поэтому вместо очередного сериала на Netflix я решил посмотреть отчет самой компании.

    Капитализация Netflix перевалила за 250 млрд долларов, что в полтора раза больше, чем, например, Disney со всеми его парками, круизными лайнерами, киностудиями, телеканалами и стриминговой платформой. Даже если добавить в список не менее именитые компании в сфере визуального контента, такие как Warner Bros и Paramount, которые тоже имеют свои стриминговые платформы, то и в этом случае суммарная стоимость трех легендарных гигантов индустрии не дотянет до нынешней стоимости Netflix. И на то есть ряд очень весомых причин.

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