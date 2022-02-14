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"Вместо ноги - котлета с костями": рабочий остался без больничного, поверив обещаниям работодателя

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Проектировщик Сергей Голубев поверил обещаниям работодателя о том, что тот "со дня на день" официально его трудоустроит. Договора он так и не дождался, зато получил производственную травму, из-за которой теперь не может заниматься физическим трудом. В итоге пришлось лечиться, не получая от фирмы ни копейки.

5 июля 2021 года Сергей Голубев, более 30 лет занимающийся проектированием и сборкой металлоконструкций, устроился на работу в строительную компанию Salosto OÜ. Работал он неофициально: владелец компании Свен Вийн обещал оформить его "со дня на день", но, по словам Голубева, подписание договора постоянно откладывал. В цехе Salosto, который находится в Маарду, Голубев проектировал и собирал массивные металлоконструкции, служащие опорой для потолков в больших зданиях (такие конструкции можно увидеть, например, в супермаркетах).
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    "Вместо ноги - котлета с костями": рабочий остался без больничного, поверив обещаниям работодателя
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