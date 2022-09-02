G7 решает, как снизить нефтяные сверхдоходы Кремля, не обвалив мировую экономику. Фото: Sergei Karpukhin, Scanpix

Эпицентр

Екатерина Мереминская

2 сентября 2022 в 10:02

Ценовой потолок для российской нефти может не сработать

2 сентября может стать историческим днем для мирового нефтяного рынка. Страны G7 намерены окончательно договориться о введении ограничения цены на нефть из России. Но будет ли это работать?

Страны G7 (Group of Seven известная как «Большая семерка») вскоре представят план по установлению предельных цен на нефть из России. По замыслу авторов инициативы, решение может стать компромиссом между необходимостью наносить ущерб российской экономике и уберегать мир от еще более глубокого энергетического кризиса (при полном отказе от сырья одного из крупнейших глобальных экспортеров).

Это решение приведет не только к падению доходов Путина, но и к снижению мировых цен на энергоносители. Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Россия, в свою очередь, предупредила, что не будет сотрудничать с участниками договора. По словам вице-премьера России Александра Новака, страна прекратит продажу нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен. Попытки ввести такие ограничения полностью разрушат мировой рынок, считает он.

Введение предельной цены на российскую нефть обсуждается с начала лета: еще на июньском саммите G7 страны-участницы альянса договорились по инициативе США рассмотреть возможность ценового потолка. Пока дальше заявлений дело не пошло – и в августе «семерка» лишь повторила свое намерение.

Разве мир уже не отказался от российской нефти?

Нет, санкции введены только ЕС, и то с большими оговорками.

В материале использованы данные, подготовленные автором ДВ Екатериной Мереминской для статьи в «Медузе» (мы публикуем их с разрешения коллег).

Во-первых, запрет касается нефти из России, идущей морским путем (нефтепровод «Дружба» продолжит работать – этого добилась Венгрия, при этом Германия и Польша добровольно отказались использовать и эту нефть).

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Во-вторых, санкции вводятся постепенно: до 5 декабря допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенные до 4 июня; для нефтепродуктов такие сделки возможны до 5 февраля 2023 года.

В-третьих, ЕС предусмотрел исключения: разрешено покупать нефть и нефтепродукты из третьих стран по морю, если они отправляются из России или проходят через нее транзитом. Надо только доказать, что груз не российского происхождения. Также можно покупать нефть, прибывшую по морю, если трубопроводная недоступна.

Как может работать потолок цен?

Пока обсуждается договоренность группы покупателей о верхней границе цены, по которой можно покупать нефть из России. За установление потолка ратуют в первую очередь США. В администрации президента Джо Байдена совещания по этому вопросу проходили несколько раз в неделю, писал в июле Bloomberg со ссылкой на источники.

Чтобы механизм заработал, организаторам нужно договориться с основными странами-импортерами, по сути, создав картель, то есть монопольное объединение, диктующее свои условия продавцу. Убедить покупателей присоединиться к картелю можно ограничив доступ к страхованию, без которого невозможна транспортировка нефти. Более 95% судов, перевозящих нефть, застрахованы через International Group of Protection & Indemnity Clubs – лондонскую ассоциацию страховщиков. Ее участники могут обещат ь не страховать суда с российской нефтью по цене выше потолка. На такой же шаг могут пойти и международные банки, обслуживающие сделки по продаже сырья из России.

Этих рычагов давления, впрочем, может оказаться недостаточно, чтобы убедить присоединиться к картелю таких крупных импортеров, как Китай и Индия.

Будет ли кто-то против?

Принципиальная договоренность есть на уровне G7, однако если брать группу двадцати (G20), то единомышленников у авторов инициативы уже меньше

– премьер-министр Индии Нарендра Моди в июле обсужда л с Владимиром Путиным возможности наращивания экономических связей между странами;

– в Бразилии лидер президентской гонки Луис Инасиу Лула да Силва пообеща л не вводить санкции против России;

– в Южной Африке президент Сирил Рамафоса раскритикова л санкции, введенные США;

– Турция подсчитал а, что санкции наносят ущерб ее экономике (35 миллиардов долларов от более высоких цен на энергию и ограничения туризма).

Крупные покупатели нефти, Китай и Индия, за время войны нарастили поставки российской нефти. Расходы Китая на сырье резко выросли с начала войны: в июне он потратил на закупки энергоресурсов в России на 72% больше, чем годом ранее, за первые три месяца войны – вдвое больше. В мае и июне Россия заняла первое место среди всех экспортеров сырой нефти в Китай, сместив Саудовскую Аравию. Индия за три месяца войны закупила энергоносителей на пять миллиардов долларов – в четыре раза больше, чем годом ранее.

Наконец, идея картеля покупателей может не обрадовать страны ОПЕК, которые должны будут заместить российскую нефть, если Россия воспротивится модели продажи по предельной цене. Поставщики не заинтересованы в потрясениях нефтяного рынка и в создании прецедента, в будущем угрожающего и им самим.

Потолок действительно ударит по экономике России?

Все зависит от того, какой будет предельная цена нефти.

$60 за баррель – такую предельную цену считают оптимальной в администрации президента Байдена, по данным СМИ.

Источники Bloomberg утверждают, что обсуждаемый коридор $40–60 за баррель, что примерно вдвое ниже нынешней рыночной стоимости. Задача G7 – найти баланс, при котором у России не будет нефтяных сверхдоходов для финансирования войны, но который в то же время покроет расходы на добычу и поставку, чтобы Москва не отказалась от них по собственной инициативе.

По расчетам авторов инициативы, $40-60 долларов – это как раз та предельная цена, при которой производство для России еще выгодно. Администрация Байдена вроде бы склоняется к верхнему пределу этого диапазона, поскольку считает ограничение в $40 долларов слишком низким и опасается, что по такой цене Россия вовсе откажется продавать нефть.

Но это соответствует прогнозной цене на нефть Urals – $62,2 за баррель, заложенной в бюджете России на 2022 год. Пока реальная цена выше и Россия получает сверхдоходы (даже несмотря на снижение поставок), что позволяет ей финансировать войну. При цене $60 за баррель Россия лишится только сверхдоходов от нефти. А большую часть запланированных расходов бюджет РФ все равно потянет. К тому же поступления в бюджет сильно зависят от курса рубля, на который монетарные власти могут повлиять.

Что будет, если Россия откажется поставлять нефть?

Вырастет цена на нефть, но насколько, сказать сложно. В США в июле аналитики говорили о $185 за баррель и опасались, что это приведет к глобальной рецессии. В июле JP Morgan потряс рынки заявлением о риске «стратосферного» скачка до $380 за баррель в случае, если рынок лишится пяти миллионов баррелей в сутки из РФ. Если поставки не остановятся полностью, а сократятся на три миллиона баррелей, это поднимет цены до $190, рассчитали аналитики банка.