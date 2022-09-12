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    Украинский винодел: продажи могли быть безумными, если бы не российское вторжение

    Парадоксальным образом развязанная Россией война способствовала росту популярности украинского вина как в самой Украине, так и на мировом рынке.

    Глава украинского винодельческого предприятия «Бейкуш» Светлана Цыбак.Фото: Андрас Кралла
    «Сначала мы испугались. Но теперь понимаем, что война — это наша реальность, и мы сражаемся. И будем биться до конца», — с гневом в глазах говорит украинка Светлана Цыбак.
    Посреди войны Светлана пытается уберечь от гибели себя и своих близких, свой малый бизнес и всю украинскую винодельческую промышленность.
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    Миссия выглядит трудновыполнимой, учитывая, что экономика Украины сократится как минимум на 30% только в нынешнем году и что, по оценкам, для восстановления страны потребуется не менее 350 млрд евро.
    Светлана является исполнительным директором одной из самых авторитетных винодельческих компаний Украины — «Бейкуш», а заодно и главой Союза виноделов Украины.
    До войны мир мало что знал об украинской продукции, тем более об украинских винах, однако сегодня интерес ко всему украинскому во многих странах лишь растет.
    Для украинских предприятий, находящихся вдали от зоны боевых действий, это отрадно. Остальных рост зарубежного спроса вряд ли утешит, поскольку экспортировать им сегодня практически нечего.

    Владельцем винодельческого предприятия «Бейкуш» (Beykush) в Николаевской области является Евген Шнейдерис. Он основал винодельню у Черного моря в 2010 году.

    Исполнительный директор компании – Светлана Цыбак.

    Виноградники Бейкуш – это 11 гектаров французских и итальянских клонов популярных белых и красных сортов винограда.

    В 2022 году украинские вина «Бейкуш» получили золотую медаль на международном дегустационном винном конкурсе Decanter World Wine Awards.

    Винодельне «Бейкуш», расположенной в Николаевской области на берегу Черного моря, повезло: несмотря на то, что российские войска в свое время полностью окружили регион, Бейкуш они так и не заняли, не разграбили и не взорвали — разве что ракета, пролетев над виноградником, застряла в земле посреди поля.
    Многим другим винодельческим хозяйствам в Украине повезло гораздо меньше.
    «Даже если оккупированные территории будут возвращены Украине, местные производители еще долго не смогут производить вино. Средств нет, оборудование украдено», —поясняет Светлана Цыбак.

    Удар по промышленности

    Если в самом начале войны весь бизнес в Украине в буквальном смысле слова замер (в том числе и предприятия винодельческой отрасли), то в последние месяцы ситуация начала понемногу улучшаться. Украинцы преодолели первый шок и понимают, что надо жить и бороться дальше.
    Сегодня в Украине нет ни единой отрасли, которая не пострадала бы от войны. Светлана приводит в пример большие заводы, львиная доля продукции которых раньше шла на экспорт.
    Российская ракета, пролетев над виноградником Бейкуш, застряла в земле посреди поля.Фото: Частный архив
    Так, под Николаевом было разрушено крупное предприятие по производству томатной пасты. «Полностью уничтожено. Ничего от него не осталось. Вообще ничего», — рассказывает Светлана.
    В том же регионе недавно разбомбили до основания крупнейшую в Восточной Европе птицефабрику, на которой выращивали более пяти миллионов птиц.
    «Есть опасения, что случится экологическая катастрофа, поскольку там повсюду дохлые куры. Территорию от них даже вычистить нельзя — кругом российские войска», —делится подробностями Светлана.

    Новые бары во время войны

    Светлана Цыбак вспоминает, как 24 февраля работа на винодельне «Бейкуш» полностью остановилась.
    Местный гостинично-ресторанный рынок с началом войны фактически перестал существовать, поскольку продавать было нечего.
    В стране был также введен сухой закон, запрещавший продажу алкоголя. Возобновить хоть какую-то деятельность многим предприятиям удалось лишь в начале апреля.
    «Алкоголь можно было продавать только с одиннадцати утра до трех часов дня. С восьми часов вечера по всей стране действовал комендантский час, и люди должны были оставаться дома», — описывает ситуацию Светлана.

    Раньше мы и мечтать не могли о контрактах с сетями магазинов: нам всегда говорили, что украинским винам отводится всего 10-15% площадей на стеллажах рядом с импортными винами.

    Светлана Цыбак
    Исполнительный директор компании «Бейкуш»
    Сегодня комендантский час в украинских городах начинается в одиннадцать вечера. Ну а рестораны, тем временем, заказывают все больше вин у местных производителей.
    За последние пару месяцев, по словам Светланы, в разных городах Украины, вдали от линии фронта, открылось уже несколько новых баров, кафе и ресторанов.
    «Для меня это так странно, они же просто сумасшедшие!» — восклицает Светлана.
    По ее словам, новые точки общепита в стране зачастую открывают украинцы, бежавшие в более безопасные регионы с территорий, оккупированных и разграбленных российскими войсками.
    У самой Светланы есть собственный винный бар в Старом городе Киева, который она, как выяснилось, с удовольствием бы продала, коль нашелся бы покупатель.
    «В данный момент дела там идут не очень хорошо, — поясняет хозяйка. — «В некоторые дни клиенты есть, в другие — полная тишина».

    Впереди суровая зима

    После того, как российские войска разбомбили до основания склады нескольких оптовых фирм-импортеров под Киевом, торговые сети стали проявлять больший интерес к украинским производителям.
    «Раньше мы и мечтать не могли о контрактах с сетями магазинов: нам всегда говорили, что украинским винам отводится всего 10-15% площадей на стеллажах рядом с импортными винами», — рассказывает Светлана.
    В стране открываются рестораны, винодельческие предприятия получают новые заказы. Однако местные жители, тем временем, все чаще размышляют о том, как пережить предстоящую суровую зиму.
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    Украинцев уже предупредили, что зимой в домах и квартирах будет намного холоднее, чем обычно: температура в зданиях будет оставаться на уровне 15-16 градусов, а электроэнергию придется экономить.
    «Мы не знаем, что произойдет», — констатирует Светлана. — «Думаю, что перееду к родителям: у них в доме есть собственная система отопления».
    По ее словам, в условиях жесткой экономии ресурсов отапливать местные рестораны и кафе, вероятно, тоже придется далеко не в полную силу.
    «Не знаю, появится ли у людей желание посещать места общепита, где им будет холодно. Но не исключено, что вместо вина клиентам захочется выпить водки и виски», — невесело шутит Светлана Цыбак.

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