Эпицентр

Ярослав Тавгень

27 ноября 2023 в 14:11









Swedbank заморозил платеж, в пояснении к которому указано подсанкционное лицо

Фото: Scanpix

Swedbank приостановил платеж, в пояснении к которому были указаны имя и фамилия подсанкционного лица. Чтобы исключить случайное совпадение имени и фамилии, банк запросил личные данные человека, упомянутого в платеже, и до получения этих данных заморозил перевод.

Предприниматели Константин и Руслана Пископпель оказывают консультационные услуги по диетологии через свою компанию Tervesaar. По словам Константина, одна из клиенток (имя редакции известно. – прим. ред.) заказала у них консультацию и оплатила ее, переведя 40 евро через японское отделение Wise. В пояснении к платежу она указала чужое имя – «ELENA PERMINOVA».