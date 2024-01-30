    Питомцы - это роскошь: как устроен бизнес ветклиник

    Фото: Личный архив

    Цены на услуги ветеринаров растут, правила ЕС ограничили выбор лекарств, что тоже привело к подорожанию. Однако ветеринарные клиники пока не жалуются на дефицит клиентов - хоть в кредит, но люди готовы заботиться о тех, кого приручили.

    «Мои животные - это моя ответственность, мой выбор», - говорит Надя из Таллинна. Иногда на животных ей приходится тратить тысячи евро. У Нади две собаки и пять кошек. «Все они достались мне так или иначе. И все это уже возрастные животные, им больше десяти лет», - рассказывает она.
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На рубеже 1930-х Нед де Багго, сколотивший состояние на нелегальной эротике, прославил Таллинн как одну из столиц европейского порно. Кем был скандально известный делец и авантюрист, любимый персонаж газетчиков и объект полицейской охоты всего континента, читайте в историческом очерке ДВ.
На рубеже 1930-х Нед де Багго, сколотивший состояние на нелегальной эротике, прославил Таллинн как одну из столиц европейского порно. Кем был скандально известный делец и авантюрист, любимый персонаж газетчиков и объект полицейской охоты всего континента, читайте в историческом очерке ДВ.
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Инвестор
Arco Vara повысила прогноз прибыли на 33%
Девелопер целостных жилых районов Arco Vara сообщил бирже, что увеличивает прогноз прибыли за прошедший год на 33%, или же до уровня 3,6 миллиона евро. Еще в третьем квартале прошлого года предприятие прогнозировало прибыль в 2023 году в 2,7 млн евро, сообщается в пресс-релизе.
Девелопер целостных жилых районов Arco Vara сообщил бирже, что увеличивает прогноз прибыли за прошедший год на 33%, или же до уровня 3,6 миллиона евро. Еще в третьем квартале прошлого года предприятие прогнозировало прибыль в 2023 году в 2,7 млн евро, сообщается в пресс-релизе.
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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Ахти Асманн: необходимо привлекать промышленные инвестиции! Я предлагаю два решения
Сегодня последний момент для того, чтобы в Эстонии возникла экономическая политика, направленная на привлечение промышленных инвестиций, пишет председатель Viru Keemia Grupp Ахти Асманн в ответ на опрос лидеров промышленного сектора.
Сегодня последний момент для того, чтобы в Эстонии возникла экономическая политика, направленная на привлечение промышленных инвестиций, пишет председатель Viru Keemia Grupp Ахти Асманн в ответ на опрос лидеров промышленного сектора.
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«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
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