Эпицентр

Екатерина Мереминская

31 января 2024 в 10:31









Питомцы - это роскошь: как устроен бизнес ветклиник

Фото: Личный архив

Цены на услуги ветеринаров растут, правила ЕС ограничили выбор лекарств, что тоже привело к подорожанию. Однако ветеринарные клиники пока не жалуются на дефицит клиентов - хоть в кредит, но люди готовы заботиться о тех, кого приручили.

«Мои животные - это моя ответственность, мой выбор», - говорит Надя из Таллинна. Иногда на животных ей приходится тратить тысячи евро. У Нади две собаки и пять кошек. «Все они достались мне так или иначе. И все это уже возрастные животные, им больше десяти лет», - рассказывает она.