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  • 28.10.24, 08:29

Cвязанная с Россией фирма понесла один из крупнейших убытков в истории Эстонии

Компания, торгующая углем, завершила прошлый год с убытком почти в 90 миллионов евро, продолжая участвовать в поставках российского угля даже после введения санкций.
За эстонской компанией Premcoal Baltic стоят предприниматели из Кузбасса, одного из крупнейших в мире угледобывающих регионов.
  • За эстонской компанией Premcoal Baltic стоят предприниматели из Кузбасса, одного из крупнейших в мире угледобывающих регионов. Foto: REUTERS/Ilya Naymushin/Scanpix
Эстонская компания Premcoal Baltic закончила прошлый год с убытком в 88 миллионов евро. В лучшие времена прибыль этой компании достигала почти 30 миллионов евро, а оборот — 400 миллионов евро. В своем годовом отчете компания никак не объясняет огромный убыток, отмечая лишь, что намерена продолжать свою деятельность. В этом году оборот компании снизился еще больше и составил всего несколько десятков тысяч евро за квартал.

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