Назад Эстонское налоговое ноу-хау обеспечило стране рост зарплат? Экономика Эстонии падала три года подряд, а зарплаты все равно росли. В чем причина? Тут сыграли роль и уникальная налоговая система Эстонии, и высокая инфляция и методика расчета.

ВВП Эстонии в реальном выражении падал три года подряд (с 2022 по 2024 год). Но зарплаты в этот период росли: как средняя так медианная зарплаты увеличились увеличилась к концу 2024 года на 46%. В чем причина такого расхождения? Аналитики, опрошенные ДВ, выделили несколько причин.

У компаний просто очень много денег

Ведущий экономист Luminor Ленно Уускюла объясняет рост зарплат в условиях падения экономики тем, что у эстонских компаний имеются большие денежные резервы.

«Специфика эстонских предприятий в том, что у них большие денежные резервы, т.к. у нас нераспределенная прибыль не облагается налогом. Компании предпочитают не выводить деньги, что позволило им держать своих работников на зарплате несмотря на тяжелые времена», - поясняет Уускюла.

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«Маленькая страна, маленький рынок труда, рабочей силы не хватает, - вторит ему старший экономист Swedbank Тыну Мертсина. - Компании были готовы был дотировать зарплаты, жертвуя частью прибыли», - констатирует Мертсина. При этом сама прибыль у эстонских предприятий из года в год падает. По словам макроаналитика банка LHV Трийну Тапвер, пик прибыльности компаний был достигнут в 2021-2022 годах, когда чистая рентабельность активов превышала 8%. После этого было одно движение - вниз. «Когда у компаний дела идут плохо, первое, что идет под нож - это прибыль, - констатирует экономист Банка Эстонии Орсоля Соосааре. - Зарплаты в таких случаях понижают редко, работников с легкой руки не сокращают - особенно в ситуации, когда найти людей с подходящей квалификацией в Эстонии сейчас сложнее, чем в обычное время». «Эстонские предприятия извлекли урок из времен ковида, когда увидели, что если ты сократил работников, новых найти потом сложно, - вторит ей Тапвер. - Поэтому держали людей на зарплате даже когда падали объемы производства». Не сравнивайте ежиков с апельсинами Второй причиной рассинхрона аналитики видят методику подсчета этих двух показателей: по большому счету их даже некорректно сравнивать между собой. Уровень зарплат измеряется в номинальном выражении (т.е. в евро). Точно так же считается и ВВП Эстонии в текущих ценах. Этот показатель постоянно растет - никакого снижения в 2021-2024 годах не было. Но более значимым показателем всегда считается ВВП “в реальном выражении” (или, как выражается Департамент статистики, “взвешенная стоимость ВВП, где за точку отсчета взят 2020 год”) т.е. с поправкой на инфляцию. Именно этот показатель в Эстонии и снижался три года подряд. «Попытка сравнивать номинальные и реальные показатели не является разумной, т.к. не отражает структурные изменения в экономике. Нужно либо сравнивать зарплаты с номинальным ВВП либо корректировать зарплаты с поправкой на инфляцию», - считает глава отдела фискальной политики Министерства финансов Рауль Ляттемяэ, отметивший, что зарплаты в реальном выражении упали лишь в 2022 году - в год гиперинфляции. Горячие новости Новый порядок: работодатели должны будут раскрывать размер зарплаты еще до собеседования Серые схемы ресторанов в Таллинне: деньги в пакетике и предпринимательский счет Эстонский завод американской биржевой компании увеличил оборот и забирает у китайцев часть производства KM В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

Инфляция такая, куда деваться

Инфляция и вправду оказала большое влияние на зарплаты в Эстонии - особенно в 2021 и 2022 годах, когда из-за роста цен на энергию она выросла вначале до 4,7%, а потом до 19,4% соответственно.

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«Это был классический шок со стороны предложения, но не со стороны спроса, - вспоминает 2021-2022 годы макроаналитик банка LHV Трийну Тапвер. - Предложение товаров и услуг стало значительно дороже, а спрос на них резко не упал. Мы оказались в атмосфере роста цен, которая стимулировала людей просить зарплату побольше. Это в итоге нашло отражение и в соглашениях между Центральным союзом профсоюзов и Центральным союзом работодателей о минимальной зарплате, которое оказало влияние на все зарплаты в стране».

По словам экономиста Банка Эстонии Орсоли Соосааре, инфляция 2021-2022 годов, ударила по покупательной способности работников и повлияла на размер зарплат.

«В 2023-2024 году рост цен прекратился, однако инфляция прошлых лет перекинулась на зарплаты. Было большое давление со стороны работников, желавших восстановить свою прежнюю покупательную способность, что повлияло не только на коллективные соглашения, но и на обычные переговоры по зарплате», - отмечает Соосааре.

Покупательная способность не восстановилась до сих пор и находится сегодня на уровне 2021 года, отмечает ведущий экнономист Luminor Ленно Уускюла.

Он также заметил, что сейчас рынок труда тяжелый (для работодателя), и если бы не было экономического спада, в Эстонии бы в полный рост встала проблема нехватки рабочей силы, актуальная в годы бурного роста.

«Мы уже 10 лет находимся в ситуации, когда ежегодно много людей уходят с рынка труда и мало кто заходит. Пару десятков лет назад начала снижаться рождаемость, и эти люди как раз сейчас должны выходить на рынок труда. До короны наша экономика росла разумными темпами, и она бы не смогла этого делать без работников из-за рубежа (поэтому здесь было много украинских строителей, белорусских собирателей клубники и т.д.). Будь рост и сейчас, мы столкнулись бы с нехваткой рабочей силы из-за ежегодного уменьшения рынка труда», - отмечает он.

Большой рост зарплат? Раскатали губу!

Старший экономист Swedbank Тыну Мертсина ожидает, что рост зарплат в 2026 и 2027 годах продолжится (т.к. Swedbank прогнозирует рост экономики на эти годы). Однако вряд ли он будет большим.

«От государственного сектора мы увеличения роста зарплат не ждем - государству денег сегодня не хватает, оно должно экономить. Не ждем и от частного сектора, поскольку прибыли предприятий из года в год падают. Так что большим рост зарплат в любом случая не будет, хотя и падения мы не прогнозируем», - поясняет Мертсина.