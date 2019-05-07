Почему иностранец получает зарплату больше местного работника?

Зарплату выше среднего уровня, которую получают иностранцы, работающие в Эстонии на основании вида на жительство, можно объяснить тем обстоятельством, что среди них относительно больше специалистов высшего и среднего уровня, комментирует свежий анализ заработных плат руководитель по персоналу Admiral Markets AS Карина Макарова.

Департамент статистики составил по заказу Торгово-промышленной палаты Эстонии анализ, согласно которому в 2018 году размер заработной платы иностранцев, работающих в Эстонии на основании вида на жительство, более чем на треть превышал размер средней зарплаты в стране. Не стало сюрпризом, что наибольшая разница наблюдается в сфере ИТ и связи, где иностранцы в прошлом году зарабатывали на 1300 евро больше, чем получали работники этого сектора в среднем.

«Работодатели в Эстонии ведут за хороших специалистов настоящую борьбу. Поэтому в поисках работников предприятия все чаще смотрят за границу. Если многие годы среди ищущих работу наиболее популярным был финансовый сектор, то сейчас как местные, так и иностранные специалисты отдают предпочтение сфере ИТ», - сказала Макарова.

По ее оценке, результаты анализа заработных плат Департамента статистики не означают, что за одинаковую работу иностранцы получают денег больше, чем местные жители. Иностранцев относительно больше среди специалистов среднего и высшего уровня, зарплаты у которых так или иначе выше. Неопытных работников, как правило, за границей не нанимают, поскольку процесс найма и обучения требует значительного времени и ресурсов. В Эстонию приезжают опытные профессионалы, зарплаты которых превышают и средний уровень в сегменте иностранцев.

По мнению Макаровой, с точки зрения зарплаты иностранцев можно разделить на две группы: одни ведущие специалисты запрашивают высокую заработную плату, поскольку не знакомы с уровнем зарплат в Эстонии, а также учитывают, так сказать, «плату за переезд». Другие же, напротив, недооценивают дороговизну жизни и могут запрашивать меньше, чем попросил бы местный житель – хотя доля таких работников заметно меньше.

«Следует сказать также, что приехавший из другой страны человек остается на своем месте работы дольше, чем местные жители. Причина может быть в том, что вдали от дома стабильность является более значимым фактором. Особенно, если человек уже прижился тут. Работникам из европейских стран проще, и они активнее переезжают, а люди из третьих стран предпочитают более продолжительные трудовые отношения», - отметила Макарова.