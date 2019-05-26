Неделя на рынках: отставка Терезы Мэй, обвал нефти и акции Tеsla

Отставка Терезы Мэй, обвал цены нефти и неутешительный прогноз по акциям Tesla - как события этой недели сказались на рынках, объясняет эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Фуад Расулов Фото: Andras Kralla

Честно говоря, тема брекзита мне надоела еще в прошлом или даже позапрошлом году. Какая-то “неопределенная определенность”, снижающаяся конкурентоспособность британской экономики и сулящая сплошные неудобства как британцам, так и европейцам. А главе Банка Англии вообще не позавидуешь - если все начнут повышать ставки, у англичан такой возможности скорее всего не будет. Но в любом случае, кажется, рынки, в отличие от меня, были готовы к отставке Терезы Мэй, или просто решили принять это хоть за какую-то определенность. Фунт по итогам недели почти не потерял в стоимости, хотя предшествующие несколько дней были достаточно паническими для британской валюты.