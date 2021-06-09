Эксперимент инвестора: как избавиться от жилищного кредита на семь лет раньше

Банк LHV в Таллинне Фото: Лийз Трейманн

Весной прошлого года я получила на почту очень привлекательное предложение. Это не было письмо, написанное с ошибками, в котором кто-то обещал мне миллионное наследство. Это было предложение о кредитном отпуске от банка LHV. Мое внимание сразу привлекли слова "бесплатно", "быстро", "удобно" и "без каких-либо вопросов".

В письме подробно объяснялось, почему клиенту следует заранее обдумать кредитный отпуск, если есть вероятность, что его работодатель столкнется с трудностями из-за кризиса. Также упоминалось, что для клиента это не обернется дополнительными расходами и не будет означать изменений в договоре. Заявление о кредитном отпуске можно было подать через интернет.