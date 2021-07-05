Эльконд Либман • 5 июля 2021 в 11:43
Mнения
Только для подписчиков
Либман: съезд популистов считает себя «съездом победителей»
Партия EKRE наращивает как физические (по численности рядов), так и пропагандистские мускулы, что, вероятно, поможет ей на местных выборах, однако на августовских президентских у ее кандидата шансов почти нет, а до парламентских выборов еще далеко, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме