Херкки Китсинг, член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) • 9 августа 2021 в 11:56
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Предприниматель: из-за повышения акциза на дизельное топливо Эстония потеряет миллиарды
Основания и порядок расчета запланированного на следующий год увеличения акциза на дизельное топливо непонятны: игнорируются собственные данные и статистика государства, а также последствия предыдущего повышения акциза. В результате вновь будут потеряны миллиарды, сокращены рабочие места, всех ждет подорожание продовольственной корзины, а, например, фермеров – рост цен на транспортировку зерна, считает член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) Херкки Китсинг.
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