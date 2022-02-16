Война не началась, но радоваться рано

"Вместо ноги - котлета с костями": рабочий остался без больничного, поверив обещаниям работодателя
Проектировщик Сергей Голубев поверил обещаниям работодателя о том, что тот "со дня на день" официально его трудоустроит. Договора он так и не дождался, зато получил производственную травму, из-за которой теперь не может заниматься физическим трудом. В итоге пришлось лечиться, не получая от фирмы ни копейки.
Проектировщик Сергей Голубев поверил обещаниям работодателя о том, что тот "со дня на день" официально его трудоустроит. Договора он так и не дождался, зато получил производственную травму, из-за которой теперь не может заниматься физическим трудом. В итоге пришлось лечиться, не получая от фирмы ни копейки.