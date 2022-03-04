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    Можно ли работать, находясь на больничном?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?

    Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.
    Во время действия листа по нетрудоспособности (больничного) сотрудник не должен и не может выполнять какие-либо рабочие задания. В том случае, если вы работаете, будучи на больничном, вы лишаетесь права на получение компенсации по нетрудоспособности. В расчет принимается дата, когда вы приступили к выполнению рабочих заданий.
    В том случае, если находящийся на больничном сотрудник выполняет какую-либо работу:
    • Больничная касса Эстонии не имеет права выплачивать ему пособие по болезни;
    • работодатель не обязан выплачивать ему пособие по болезни;
    • если работник игнорирует медицински обоснованные указания врача и препятствует собственному выздоровлению, он теряет право на выплачиваемое Больничной кассой пособие по нетрудоспособности;
    • если находящийся на больничном работник получает зарплату, он теряет право на получение выплачиваемого Больничной кассой пособия по нетрудоспособности.
    Непродолжительная (до четырех месяцев) болезнь работника не может быть причиной расторжения трудового договора со стороны работодателя. Также трудовые отношения запрещается расторгать на основании того, что работник выполнял важные семейные обязательства, например, имел действующий больничный лист по уходу за ребенком.
    При улучшении самочувствия вы можете обратиться к своему врачу и, возможно, выйти на работу.

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Можно ли работать, находясь на больничном?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
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