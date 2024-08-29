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Марк Канчуков

29 августа 2024 в 5:08









Марк Канчуков: держать деньги в гособлигациях – лучше, чем просто на банковском счёте

Экономист, преподаватель Тартуского университета Марк Канчуков. Фото: Andrus Tennus

Выпуск государственных облигаций Эстонии может значительно расширить круг инвесторов, которые до сих пор не инвестировали, но любая инвестиция – это добровольный выбор, который должен основываться на личных финансовых интересах, а не на моральных или патриотических обязательствах, считает экономист и преподаватель Тартуского университета Марк Канчуков.

Вчера, 28 августа, открылся период подписки на государственные облигации Эстонии, который продлится до 9 сентября. Срок погашения гособлигаций составит два года, процентная ставка будет фиксированная, на уровне 3,30% годовых. Розничным инвесторам впервые предоставляется возможность инвестировать в облигации, выпускаемые правительством Эстонии, к тому же впервые эстонские гособлигации будут торговаться на балтийском рынке ценных бумаг.

На эмиссию гособлигаций можно взглянуть с точки зрения налогоплательщика и с точки зрения инвестора. С точки зрения эстонского налогоплательщика привлечение государством заёмных средств означает дополнительную нагрузку на бюджет, которое государство должно будет покрыть за счёт сборов налогов, в том числе через введение новых и/или повышения ставок уже существующих налогов. Поэтому было бы неплохо, если расходы на обслуживание займа в виде процентных платежей были бы как можно ниже. Инвесторы же заинтересованы в привлекательной доходности, которая соответствовала бы и уровню риска инвестиций.

Считается, что государственные облигации являются безрисковой инвестицией, так как, по идее, государство не может обанкротиться (хотя в истории есть достаточно случаев, когда различные страны объявляли дефолты по госзаймам). В целом, учитывая кредитные рейтинги Эстонии, можно сказать, что 3,30% годовых – вполне адекватная доходность, соответствующая уровню суверенного риска. Уровень госдолга по отношению к ВВП у Эстонии – один из самых низких в Европе, и вряд ли в течение двух лет стоит ожидать дефолта.

Инвестировать или нет?

Если рассматривать ситуацию с позиции розничного инвестора, который оперирует небольшими или сравнительно большими суммами (от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч евро), то он может сравнить доходность по гособлигациям с доходностью по срочным вкладам в коммерческих банках. По большому счёту, банковские вклады, в том числе и срочные, в сумме до 100 000 евро (с учётом накопленных процентов) являются по сути безрисковыми инвестициями, так как именно в пределах указанной суммы деньги вкладчиков защищены Гарантийным фондом – т.е. в случае, если банк оказывается неплатёжеспособным, то вкладчикам будут возмещены их вклады. Так как Гарантийный фонд по сути является государственной организацией, то гарантом вкладов по большому счёту выступает государство.

Проценты по двухлетним срочным банковским вкладам на данный момент различаются по банкам. И хотя в целом проценты по вкладам значительно ниже, чем процент по гособлигациям Эстонии, некоторые банки предлагают доходность повыше 3,30% (см. список ниже).

•Luminor Bank – 2,00% •TBB pank – 2,00% •Swedbank – 2,50% •SEB Pank – 2,50% •COOP Pank – 2,50% •LHV Pank – 2,50% •Bigbank – 2,80% •Inbank – 3,40% •Holm Bank – 3,50% •Citadele banka – 3,50%

Конечно же, в выборе между срочным вкладом и гособлигацией вдобавок к доходности нужно учесть и гибкость, которую предлагают облигации: досрочное закрытие банковского вклада ведёт к потере накопленных процентов, в то же самое время торгующуюся на рынке облигацию можно продать в любой момент за стоимость, которая содержит в себе накопленный процент.

В любом случае держать деньги в государственных облигациях – это лучше, чем просто держать их на банковском счёте. Конечно же, каждый потенциальный инвестор должен исходить из своих предпочтений в плане терпимости к риску, приемлемой доходности и проч.

Говорят, что инвестирование в государственные облигации – это акт экономического патриотизма, хотя, по мнению автора, этот аргумент не особенно уместен. Инвестиционные решения должны основываться на рациональных соображениях, тогда как упор на патриотизм скорее взывает к эмоциям.

Выпуск государственных облигаций Эстонии может значительно расширить круг инвесторов, которые до сих пор не инвестировали, а держали деньги на расчётном счёте в банке, но любая инвестиция – это добровольный выбор, который должен основываться на личных финансовых интересах, а не на моральных или патриотических обязательствах. Если правительство ведет неэффективную экономическую политику, поддержка этой политики через покупку облигаций может только усугубить проблемы, стимулируя дальнейшие заимствования. Будем надеяться, что заёмные средства, привлечённые правительством Эстонии, будут использованы эффективно.