Назад 11.10.24, 16:52 Делов-то: цель мэрии – убрать снег или Кылварта? Языковые дружины против капитализма «Языковая дружина» в эстонских супермаркетах, таллиннские политики в очередной раз доказывают ненадежность коалиционных обещаний, электричество грозит вновь подорожать, а в Литве косо смотрят на узбекскую диаспору – обсуждаем новости недели в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

Делов-то: цель мэрии – убрать снег или Кылварта? Языковые дружины против капитализма

В студии главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и журналист Алексей Шишкин.

Вице-мэр Таллинна Петер-Пяртель Пере, лидер реформистов в горсобрании, признал, что обещание новой городской коалиции, закрепленное, кстати, в коалиционном договоре – убирать снег городскими силами на тротуарах – невыполнимо нынешней зимой, и признался, что и полной уборки в планах у мэрии в этом году не было. Среди виноватых, по версии Пере, мэр города Евгений Осиновский. Якобы централизация уборки снега в рамках одного контракта помогла бы сделать уборку снега более эффективной, но социал-демократы были против.

Как вышло, что одно из главных обещаний новой власти в Таллинне оказалось неисполнимым? И не треснет ли фасад у городской коалиции?

Вместе с приближением зимы, все более актуальной становится тема цен на электричество. Стартует отопительный сезон, а сезон дешевого солнца наоборот заканчивается. Но и этого мало. В 2025 году нас ожидает еще и окончательная десинхронизация с российской энергосистемой.

Стоит ли ждать ценовых рекордов? Мнения журналистов ДВ и исполнительного директора компании Evecon, энергетика Карла Кулля.

Член правления Правой партии Индрек Луберг создал в Facebook группу под названием Keelemalev, предложив участникам сообщать обо всех случаях использования русского языка в публичном пространстве. В том числе «языковые дружинники» пишут письма в частные фирмы, призывая их отказаться от маркетинга и обслуживания на русском.

Этого ли мы ждали от партии «Правых» и есть ли хоть какой-то содержательный смысл в таких инициативах?

В начале года правительство Эстонии заявило о намерении бороться со схемами обхода налогов через OÜ, так называемым OÜ-tamine. После бурного обсуждения в бизнес-кругах тема, казалось, затихла, но вот на днях воскресла вновь. По словам министра финансов Юргена Лиги, работа над вопросом OÜ-tamine ведется в ежедневном режиме, и бизнес ждут новые ограничения

Время закрывать фирмы? Или любимый инструмент малых предпринимателей не выпадет из рук?

Недавно партия Eesti200 предложила радикально поднять миграционные квоты. Одновременно стало известно, что МВД создает препятствия для легализации в Эстонии мигрантам из Индии.

Схожие вопросы волнуют литовских соседей. Там Департамент государственной безопасности заявил, что с 2021 года число иммигрантов из Центральной Азии увеличилось в 14 раз. Узбеки, например, уже стали четвертой по размеру этнической группой в стране – их в Литве 10 600. Все это, по мнению департамента, вызывает обеспокоенность в связи с возможной склонностью мусульман к радикализации, антизападным и антисемитским настроениям.

Это как раз то, чем нас пугают противники роста миграционных квот? Есть ли у Эстонии поводы для беспокойства?

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