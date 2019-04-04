Со следующего года государству придется брать в долг

В ближайшие четыре года из-за дефицита госбюджета денежный поток государства будет негативным. Если бюджет не урежут, то в 2020 году придется брать кредит для покрытия текущих расходов.

Министр финансов Тоомас Тынисте Фото: Андрас Кралла

Негативный денежный поток в основном обусловлен номинальным дефицитом, погашением кредитов и адаптацией налоговых поступлений, отмечается в весеннем экономическом прогнозе министерства финансов. Также на движение денежных потоков негативное влияние окажет широкомасштабное выделение средств на финансовые сделки.

В дополнение к этому, на денежный поток негативно повлияет и Структурный фонд Европейского Союза - объем выплат дотаций, которые нужно направить на проекты, будет больше, чем объем новых поступлений из Европейского Союза. Разницу будут покрывать за счет резерва ликвидности, либо придется привлекать дополнительные средства.

Покрывать негативный денежный поток в 2019-2023 годах будут в первую очередь за счет резервов. Если бюджет изменят, то у госказны возникнет необходимость брать в 2020 году кредит.

По состоянию на конец прошлого года в госрезерве ликвидности было 677 миллионов евро. Но опустошать резерв до нуля нельзя. По этой причине Министерство финансов недавно приняло решение о том, что государство может выпустить облигации со сроком погашения в один год.

Долг правительственного сектора в прошлом году сократился до 2,04 миллиарда евро или до 7,9% от ВВП. Помимо номинального снижения, на сокращение доли долга повлиял и быстрый рост ВВП.

Бюджет тоже в структурном дефиците

Структурная бюджетная позиция в 2019-2023 годах будет в дефиците, что по правилам бюджета не позволительно. По данным прошлогоднего осеннего прогноза Европейской Комиссии, структурная бюджетная позиция в период 2019-2020 годов также в дефиците. Начиная с 2020 года государство должно будет сокращать свой бюджет на 0,5% от ВВП.

Сегодня утром премьер-министр Юри Ратас сказал в эфире радио ERR, что он, при необходимости, готов весной составить негативный бюджет. «Но может случиться так, что если прогноз известен, то эти изменения можно будет сделать и осенью», - сказал он. По сравнению с бюджетом этого года, сокращение доходов от налогов составит 26,1 миллиона евро, то есть на уровне 7,74 миллиарда евро. Самое больше изменение - снижение поступлений от налога с оборота на 55 миллионов евро.

Прогноз поступлений от неналоговых доходов снизили на 29,7 миллиона евро - до 1,7 миллиарда евро. Это в первую очередь вызвано сокращением дотаций из Европейского Союза.

Экономика крепка

Летом 2018 года экономический рост превзошел ожидания, составив 3,9%. В этом году Министерство финансов ожидает рост на уровне 3,1%, а в последующие годы рост снизится до 2,7%.

Промышленное производство может увеличиться в этом и следующем году на 3-4%. Однако рост предполагает дополнительные инвестиции в развитие продукции и увеличение конкурентоспособности. Число заказов и ожидаемый рост зарплат указывает на замедление в ближайшие кварталы на строительном рынке. Однако увеличение инвестиций правительственного и частного секторов в дальнейшем должны будут оживить строительный сектор.

Ситуация на рынке услуг в начале года ухудшилась, ожидания роста снизились в большинстве сегментов, особенно в логистике и недвижимости. Из-за высокой сравнительной базы рост в секторе услуг в этом году приостановится, но в последующие годы рост должен будет опережать общий рост экономики.