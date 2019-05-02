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Luminor нанял ещё одного менеджера Swedbank

Председатель правления Luminor AS Эркки Раазуке Фото: Андрес Хаабу

«Я очень рад, что Йонас присоединится к нашей команде», - так прокомментировал председатель правления Luminor AS назначение финансовым директором Йонаса Филипа Эрикссона.

Эрикссон занимал в Swedbank должность руководителя отдела разработки продуктов. Он также имеет опыт работы директором в британской компании Procensus Limited.

В 2015-2016 годах шведское деловое издание Dagens Industri писало о том, что Эрикссон вместе с двумя другими менеджерами Swedbank вели на стороне бизнес, связанный с недвижимостью. Разразился скандал, в результате которого те два менеджера компанию покинули.