Кристьян Пруул • 2 мая 2019
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Luminor нанял ещё одного менеджера Swedbank
«Я очень рад, что Йонас присоединится к нашей команде», - так прокомментировал председатель правления Luminor AS назначение финансовым директором Йонаса Филипа Эрикссона.
Эрикссон занимал в Swedbank должность руководителя отдела разработки продуктов. Он также имеет опыт работы директором в британской компании Procensus Limited.
В 2015-2016 годах шведское деловое издание Dagens Industri писало о том, что Эрикссон вместе с двумя другими менеджерами Swedbank вели на стороне бизнес, связанный с недвижимостью. Разразился скандал, в результате которого те два менеджера компанию покинули.