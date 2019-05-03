В Палдиски построят крупнейший в Европе завод по производству метанола
Действующая по всему миру швейцарская промышленная компания Larkwater Group планирует построить в Палдиски крупнейший в Европе завод по производству метанола стоимостью примерно в один миллиард евро, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Postimees.
Помимо Эстонии, компания, годовой оборот которой составляет 10 миллиардов евро, рассматривала возможность строительства завода в Латвии, Литве и Польше, но в итоге склоняется к выбору в пользу Палдиски.
Представители предприятия в числе преимуществ Палдиски назвали предстоящее появление в регионе СПГ-терминала и газопровода Balticconnector, близость глубокого порта, наличие железной и автомобильной дорог, а также простую налоговую систему Эстонии, в которой прибыль компаний не облагается подоходным налогом.
Предполагается, что завод будет крупнейшим в Европе, производя 5000 тонн чистого метанола в день.