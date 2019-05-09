Линнамяэ продаёт city24.ee и kv.ee

Хотя ранее он утверждал, что предпродажной подготовки не ведётся.

Инвестиционный фонд объявил о заключении соглашения о покупке компании, которой принадлежат city24.ee, kv.ee, osta.ee, soov.ee и их латвийские и литовские аналоги.

Фонд, управляемый Apaxi Partnerid, объявил о заключении соглашения с Media Investments & Holding (компания принадлежит Маргусу Линнамяэ) о покупке предприятия Baltic Classifieds Groups, которому принадлежат порталы city24.ee, kv.ee, osta.ee, soov.ee и их латвийские и литовские аналоги.

Ранее Линнамяэ утверждал, что никакой предпродажной подготовки не ведётся.

О том, что все эти порталы выставлены на продажу, Äripäev писал в марте. Однако в тот же день Postimees выпустил статью «Крупнейшая сделка года - это слухи», в которой Линнамяэ утверждал, что за реструктуризацией его компаний в январе не стоит искать скрытых мотивов продать их в будущем.

«Цель реформ - обеспечить большую ясность в управлении, а, следовательно, и более масштабное и качественное развитие», - сказал он тогда.