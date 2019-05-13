Доход RGR Metall сократился на полтора миллиона

Металлургическое предприятие RGR Metall в прошлом году заработало 46,7 миллиона евро оборота и миллион чистой прибыли.

Елена Маслий Фото: Эрик Прозес

Чистая прибыль снизилась в полтора раза - в 2017 году предприятие заработало 2,5 миллиона евро, следует из отчета предприятия, который доступен в инфобанке Äripäev.

В то же время продажи выросли на 20% - с 38,8 до 46,7 миллиона евро. Основным рынком сбыта была Эстония (43,3 миллиона евро), далее следуют Латвия (2,7 миллиона евро) и Финляндия (541 000 евро).

Расходы на сырье, материалы и услуги выросли за год на 27% - с 34 до 43,2 миллиона евро. В основные активы были сделаны инвестиции на сумму 660 000 евро.

В 2019 году предприятие планирует увеличить продажи на десять процентов. За год число работников на предприятии увеличилось на 7 работников, составив 69 человек.

Основными владельцами предприятия являются Лидия Данилюк (43,5%), Елена Маслий (23,8%), Людмила Тюмечева (15%), Инна Данилюк (10,7%) и Елена Маслий и Алексей Маслий (7% общая доля). Предприятие распределило дивидендов на сумму 850 000 евро, годом ранее сумма дивидендов составляла 800 000 евро.