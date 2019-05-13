Патриотическая топонимика

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу начал свою деятельность в новой для него должности резво и, как, впрочем, и всё правительство in corpore, с самого насущного.

Он пообещал принять меры к тому, чтобы нигде и никогда в аэропортах название нашей столицы не писалось с одной буквой «н» (латиницей, естественно) на конце.

Почему именно в аэропортах? Просто потому, что он таким образом отреагировал на жалобу другого известного нашего политика Тоомаса Алаталу, который уткнулся в такое усечённое написание именно в аэропорту и тут же наябедничал в МИД. Но тогдашнее внешнеполитическое ведомство никак, по его словам, не отреагировало. Зато нынешнее…«Если это утверждение верное, тогда это, конечно, нужно прекратить!» - отрубил новый глава МИД и приказал своим мидовским чиновникам разобраться.

Как там они будут разбираться, меня почему-то мало интересует. Но я глянул окрест – и что же увидел? А увидел я дорожные указатели со странным городом Peterburi. Про Санкт-Петербург знаю, про просто Петербург тоже, а вот про Петербури никогда ничего не слышал.

Глянул в другую сторону и увидел таблички, указующие на не менее странный город Riia. А между Петербури и Рийа есть ещё Петсери и Пихква. Кстати, если ехать с латвийской стороны в российскую, то там будут стоять указатели с названием Pleskava. Эта самая Плескава весьма близка древнерусскому названию города, которое звучало как Плъсков. Так что понятно, откуда что растёт.

Так ведь и Петсери – это всего лишь искажённое Печоры (или Печеры), а «печора» («печера» ) по-старорусски «пещера», просто в современном языке утвердилась церковно-славянская форма слова, а само название от печорского (т.е. пещерного) монастыря, с которого и начиналась Псково-Печорская лавра.

Так вот, вернувшись от исторической лингвистики к патриотической топонимике, не обратиться ли российским патриотам к господину Сергею Лаврову, у него там штат ого-го, пускай разберутся с этой топонимической ересью. А латышские патриоты пусть настрочат своему министру внешних дел – что это за Riia такая вместо Riga? Прекратить немедленно!

Кстати, имея в виду, что господин Алаталу увидал неканоническое написание названия нашей столицы в испанском аэропорту Фуэртевентура, стоит посоветовать ему настрочить письмецо на имя Йенса Столтенберга: ведь эти негодники-испанцы вместо исконно-кристального NATO пишут какое-то там OTAN!

Впрочем, вряд ли Столтенберг как-то среагирует, разве что пальцем у виска покрутит. Ведь людям в здравом уме и твёрдой памяти в голову не придёт влезать в национально-патриотическую песочницу и всерьёз заниматься эдакой чушью.