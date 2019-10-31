Горсобрание Кохтла-Ярве не приняло окончательного решения по планировке нового завода в Ахтме

Горсобрание Кохтла-Ярве не приняло окончательного решения по планировке нового маслозавода. Депутаты проголосовали как против решения инициировать детальную планировку для строительства нового завода сланцевого масла, так и против решения не инициировать эту планировку, оставив себе таким образом возможность вернуться к этому вопросу в будущем, передает rus.err.ee.

Проект строительства маслозавода, предложенный в 2019 году фирмой Corestone Production OÜ, с самого начала столкнулся с протестами местных жителей, по оценке которых новое производство только усугубит непростую экологическую ситуацию в городе.

Противники завода неоднократно обращались к городским властям с требованием не допускать строительства предприятия.

Попытки Corestone Production убедить жителей в безопасности будущего производства успеха не получили.