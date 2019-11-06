Российская фирма получила контроль над рынком электронных книг в Эстонии

Крупный российский дистрибьютор и продавец электронных книг "ЛитРес" приобрел контрольный пакет Эстонского центра электронных книг (Eesti Digiraamatute Keskus - EDRK), который доминирует на рынке электронных книг в Эстонии, передает rus.err.ee.

“ЛитРес” теперь владеет 51% Эстонского центра электронных книг.

По словам исполнительного директора EDRK Айна Лаусмаа, изменений в коммерческой деятельности в Эстонии нет. “Сотрудничество создано для повышения технического потенциала", - сказал Лаусмаа.

Оборот EDRK в прошлом году составил около 470 000 евро. Центр, в котором работали два человека, получил чистую прибыль в размере 42 000 евро.