Девять стран-членов ЕС считают, что авиационный сектор мог бы платить более высокие налоги

По оценке девяти стран-членов ЕС, налоги на авиационный сектор недостаточно высокие с учетом объема загрязнения, который он производит, сообщает rus.err.ee.

Фото: Andras Kralla

Министры финансов Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Швеции призвали ЕС принять новые меры в сфере авиации, хотя прямо не потребовали введения экологического налога.

Если инициативу на уровне ЕС принять не удастся, то Нидерланды намерены ввести налог на авиацию в одностороннем порядке с 2021 года. Германия также заявила о желании установить налог для авиационной промышленности.

Тем не менее, перспектива принятия общеевропейского налога вызывает сомнения, потому что многие члены ЕС считают, что налоги должны вводиться на национальном уровне.