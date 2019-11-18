Слияния HP и Xerox не будет

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Совет директоров производителя компьютеров и принтеров HP единогласно отверг предложение корпорации Xerox о слиянии, передают “Ведомости”.

Руководство HP обеспокоил высокий уровень задолженности Xerox, который не лучшим образом может отразиться на стоимости акций объединенной компании.

Также по мнению HP, предложение Xerox не отвечает интересам акционеров. Xerox также недооценил HP, решило руководство компании.

На прошлой неделе стало известно о том, что Xerox, производящий копировальные аппараты, сделал предложение о покупке HP. Сумма предполагаемой сделки не разглашалась. По данным Financial Times Xerox был готов заплатить $30 млрд. По данным Reuters, Xerox сделал предложение HP на сумму около $33 млрд.

Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляла около $29 млрд, а Xerox – $8,3 млрд.