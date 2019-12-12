Расследовательская статья Äripäev заняла второе место на международном конкурсе

Статья журналистов Äripäev Койта Бринкманна и Элийзы Матсалу «Рука эстонского предприятия в подозрительной бизнес-сделке на Балканах» заняла второе место на конкурсе расследовательских статей, проводимом в Черногории.

Фото: Лийз Трейманн

Эта статья была написана совместно с черногорской сетью по противодействию коррупции и преступлениям Lupa, а также журналистом Станко Радуловичем и опубликована в апреле этого года.

Как пишет Äripäev, в той статье говорилось о сделке на несколько десятков миллионов евро, которую провёл племянник президента Черногории Мило Джукановича Эдин Коларевич. Он купил предприятие Serzman Incorporated. Стоимость сделки - 45 000 евро, при том, что предприятию принадлежит курорт класса люкс Dobrata Palace, стоимость которого оценивается в 20 миллионов.

С этой сделкой, которую Бюро по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Черногории посчитало подорительной, связана схема, в которую вовлечено эстонское предприятие Calyptra Invest OÜ.

В 2016 году черногорский Zapad banka (основан украинским банком «Восток») выдал Serzman Incorporate инвестиционный кредит на сумму 6,1 миллиона евро. По кредиту были два поручителя: Коларевич и Calyptra Invest OÜ.

Calyptra Invest OÜ принадлежит Лие Мороховской, которая является совладельцем банка «Восток».

Прочитать статью полностью на эстонском языке можно здесь.