Бумажная версия ДВ появится в почтовых ящиках читателей завтра

Уважаемые подписчики «Деловых ведомостей»!

Сообщаем, что бумажная версия ДВ, которая должна была прийти к вам сегодня, появится в ваших почтовых ящиках завтра. Причина - технические неполадки в типографии.

А если вам не терпится почитать праздничный (и очень красивый!) выпуск ДВ, который мы готовили с большим старанием и задором, уже сейчас, то вы можете открыть его в формате PDF.

Приносим извинения за задержку!

До встречи на страницах ДВ!

С уважением,

Главный редактор ДВ Полина Волкова