Полина Волкова • 18 декабря 2019
Бумажная версия ДВ появится в почтовых ящиках читателей завтра
Уважаемые подписчики «Деловых ведомостей»!
Сообщаем, что бумажная версия ДВ, которая должна была прийти к вам сегодня, появится в ваших почтовых ящиках завтра. Причина - технические неполадки в типографии.
А если вам не терпится почитать праздничный (и очень красивый!) выпуск ДВ, который мы готовили с большим старанием и задором, уже сейчас, то вы можете открыть его в формате PDF.
Приносим извинения за задержку!
До встречи на страницах ДВ!
С уважением,
Главный редактор ДВ Полина Волкова
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