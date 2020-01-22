Госдолг Эстонии продолжает расти

Фото: Андрас Кралла

В третьем квартале 2019 года страной с самым низким в ЕС государственным долгом по-прежнему была Эстония, выше всего было долговое бремя Греции, пишет Rus.Postimees.

В третьем квартале государственный долг Эстонии составлял 9,2 процента ВВП — это был самый низкий в ЕС показатель. За Эстонией следовали Люксембург (20,2 процента) и Болгария (20,6 процента), сообщает Eurostat.

В конце третьего квартала выше всего был долг Греции (178,2 процента ВВП). За ней следовали Италия (137,3 процента) и Португалия (120,5 процента).

Государственный долг Эстонии вырос за год на 0,7 процентных пункта.