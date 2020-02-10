Премию «Оскар» получил фильм «Паразиты»

В США прошла 92-я премия «Оскар», на которой южнокорейский режиссёр Пон Джун-хо взял «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу, а его фильм «Паразиты» стал лучшей картиной фестиваля. Он также стал первым неанглоязычным фильмом в истории, взявшим «Оскар».

Южнокорейский режиссёр Пон Джун-хо взял «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу, а его фильм «Паразиты» стал лучшей картиной фестиваля. Фото: Scanpix

Лучшим актёром признали Хоакина Феникса за роль в фильме «Джокер», лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер (фильм «Джуди»).

Лучший актер второго плана - Брэд Питт «Однажды в... Голливуде», Лора Дёрн – лучшая актриса второго плана «Брачная история».

Лучший фильм — «Паразиты»;

Лучший режиссёр — Пон Джун-хо («Паразиты»);

Лучший актёр — Хоакин Феникс («Джокер»);

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»);

Лучшая актриса второго плана — Лора Дёрн («Брачная история»);

Лучший актёр второго плана — Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»);

Лучший оригинальный сценарий — Пон Чжун Хо («Паразиты»);

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»);

Лучший иностранный фильм — «Паразиты»;