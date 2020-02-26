Tranio и EY: россияне выводят активы из стран Балтии

Россияне выводят активы из Кипра и стран Балтии. Фото: Scanpix

Согласно результатам опроса, проведенного в конце 2019 года компаниями Tranio и EY, состоятельные россияне предпочитают держать счета в Швейцарии, а из стран Балтии - выводят активы.

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Перечисляя зарубежные страны, в банках которых состоятельные россияне предпочитают держать счета, абсолютное большинство респондентов (98%) назвали Швейцарию. За ней с большим отрывом следуют Великобритания (66%) и Кипр (37%). В первую пятёрку стран, популярных для размещения банковских вкладов, вошли также Люксембург и США.

Между тем, банковские вклады на Кипре теряют популярность: 39% участников опроса отметили, что именно с Кипра россияне в первую очередь стремятся вывести ранее размещённые там активы.

Кроме Кипра, россияне выводят активы из прибалтийских стран: так считают 30 % респондентов, причём большинство из них уточнили, что речь идёт о Латвии.

"Зарубежные банки, в том числе прибалтийские, всё больше ужесточают комплаенс и относятся к «русским» деньгам максимально бюрократично и педантично, выполняя все нормы процедур AML. Даже если вы приносите им абсолютно легальные деньги и предоставляете все необходимые документы - они будут проверять вас «от и до», по всей строгости своих протоколов. Будут искать любой повод для отказа в размещении вклада или выдаче кредита, чтобы обезопасить себя от возможных санкций со стороны регуляторов", - пояснил Генеральный директор и основатель Tranio Георгий Качмазов.

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Прибалтийские банки стали недружелюбны по отношению к российским капиталам после череды скандалов, связанных с подозрениями в отмывании денег. В 2018 году начата ликвидация латвийского банка ABLV, разбирательства коснулись также отделений Swedbank и Danske Bank в Эстонии. В январе 2020 прошли обыски ещё в нескольких латвийских банках, обслуживающих вклады иностранцев - в частности, россиян и белорусов.