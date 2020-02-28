Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

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Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий.

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского предпринимателя Олега Тинькова, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение TCS Group (головная компания "Тинькофф банка").

Слушания проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. При этом бизнесмен уверен, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки, отметили в компании.