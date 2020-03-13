Изменения в работе курьеров DPD в связи с вирусом и руководство для клиентов

В ряде регионов и учреждениях Европы установлены ограничения, которые окажут непосредственное или косвенное влияние на доставку отправлений, сообщила курьерская компания DPD.

Исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс

В связи с этим возможны задержки с доставкой посылок или возникновение однозначной потребности в возврате отправления отправителю. DPD Eesti рассказывает, как позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих при отправке и получении отправлений.

При вводе в посылочном автомате PIN-кода для получения отправления или проставлении подписи о приеме отправления на сенсорном экране ручного терминала курьера рекомендуем тщательно помыть и/или продезинфицировать руки до и после касания к экрану. При вводе PIN-кода или проставлении подписи также можно воспользоваться одноразовыми защитными перчатками.

При передаче и приеме отправлений DPD имеет право и клиент имеет возможность принять или передать отправление, не вступая в контакт. В таком случае дистанция между курьером и клиентом составляет не менее двух метров, и курьер делает снимок переданного или принятого отправления.

DPD временно осуществляет доставку в посылочный автомат отправлений, для которых была заказана доставка на дом, но вес и габариты которых позволяют воспользоваться посылочным автоматом.

Выдача и прием товара в таллиннском и тартуском депо DPD временно приостановлены. Мы просим заказывать доставку в ближайший посылочный автомат или курьерскую доставку. Для передачи товара просим заказывать услугу курьерской доставки или передавать отправления с использованием посылочного автомата.

Для отправки небольших отправлений, на которые заранее были наклеены этикетки DPD, частные клиенты и бизнес-клиенты также могут использовать посылочный автомат, выбрав подходящий размер шкафчика, просканировав этикетки отправлений и отправив все посылки сразу, воспользовавшись одним шкафчиком.

Частным клиентам мы рекомендуем заказывать доставку товаров в посылочный автомат. Если вы заказали курьерскую доставку товара на дом или отправитель отправил вам товар с курьером, вы можете при желании перенаправить отправление в ближайший посылочный автомат, воспользовавшись средой самообслуживания DPD. Мы доставим отправление в посылочный автомат, если размеры отправления это позволяют.

Если вы чувствуете себя больным, мы просим вас:

- остаться дома и не забирать отправление из посылочного автомата. При необходимости обратиться для продления срока хранения отправления в службу обслуживания клиентов по адресу teenindus@dpd.ee;

- не отправлять отправления;

- не принимать товар, а перенаправить его в посылочный автомат или на другой адрес либо принять его, не вступая в контакт.

Оказание услуг в связи с отправлениями, требующими наложенного платежа, возврата сопроводительных документов или проверки личности получателя, временно приостановлено с понедельника, 16 марта.

Если в вашей компании или вашем учреждении изменился порядок приема и отправки товара, просим известить об этом по адресу teenindus@dpd.ee

DPD желает всем партнерам руководствоваться здравым смыслом и соблюдать профилактические меры.